Wenger chê Barcelona ‘như những đứa trẻ’ sau thất bại

Cựu HLV trưởng Arsenal, Arsene Wenger, đưa ra quan điểm thẳng thắn về trận El Clasico vừa kết thúc tại Bernabeu, nơi Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 để củng cố ngôi đầu La Liga.

Lamine Yamal tịt ngòi trong trận El Clasico.

Theo nhà cầm quân người Pháp, đội bóng của Xabi Alonso thể hiện đẳng cấp vượt trội, còn Barca tỏ ra non nớt trong mọi khía cạnh.

“El Clasico này giống như trận đấu giữa những người đàn ông và lũ trẻ”, Wenger chia sẻ khi phân tích trên sóng truyền hình châu Âu. “Hàng thủ Real Madrid mạnh mẽ hơn hẳn Barcelona. Trên hàng công, họ luôn tạo cảm giác có thể ghi bàn, trong khi Barca chỉ biết chuyền bóng mà chẳng đe dọa được khung thành đối thủ”.

Dù Barcelona cầm bóng nhiều hơn, sự thiếu sắc bén trong tấn công khiến họ không thể tạo ra khác biệt. Trái lại, Real Madrid pressing dữ dội, thắng phần lớn tranh chấp tay đôi và liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ non kinh nghiệm của đội khách.

Wenger đồng thời dành lời khen cho HLV Xabi Alonso, người đang giúp Madrid tìm lại bản lĩnh ở các trận cầu lớn. “Xabi xứng đáng được ghi nhận. Ông ấy đã tạo nên một tập thể cân bằng cả công lẫn thủ”, Wenger nhấn mạnh.

Chiến thắng này giúp Real Madrid nới rộng cách biệt với đại kình địch, đồng thời gửi thông điệp đầy uy lực: cán cân quyền lực El Clasico lúc này nghiêng rõ rệt về phía Bernabeu.