Màn ăn mừng gây hiểu lầm của Mbappe

  • Thứ hai, 27/10/2025 09:26 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sau khi ghi bàn vào lưới Barcelona, Mbappe ăn mừng bằng cách đút ngón tay cái vào miệng, việc các cầu thủ thường làm để thông báo sắp có con.

Động thái của Kylian Mbappe thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi cầu thủ sinh năm 1998 thậm chí còn chưa công khai bạn gái. Tuy nhiên, theo AS, Mbappe dành màn ăn mừng này để chúc mừng bác sĩ vật lý trị liệu của Real Madrid, Willy Zurdo. Khoảnh khắc tiền đạo sinh năm 1998 chạy đến ôm vị bác sĩ người Tây Ban Nha đã nói lên tất cả.

Mbappe chúc mừng bác sĩ của đội có con.

Trong trận Siêu kinh điển ở vòng 10 La Liga, Mbappe đưa bóng vào lưới đối thủ đến 3 lần nhưng chỉ một trong số đó trở thành bàn thắng. Ngoài ra, anh còn đá hỏng một quả penalty. Dù sao, Real vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để tạo khoảng cách 5 điểm với đại kình địch Barca.

Theo Opta, Mbappe trở thành cầu thủ thứ 3 ghi bàn trong 4 trận Siêu kinh điển liên tiếp ở thế kỷ 21 (4 trận, 6 bàn). Trước đó, chỉ có Ronaldinho (4 trận, 5 bàn) và Cristiano Ronaldo (6 trận, 7 bàn) làm được điều này.

Ngoài màn thể hiện ấn tượng trên sân cỏ, Mbappe cũng cho thấy dáng dấp của thủ lĩnh tương lai tại Bernabeu. Chân sút người Pháp đứng ngoài vụ xô xát ở cuối trận và không hùa theo đám đông người hâm mộ chế nhạo Barcelona.

Real Madrid quật ngã đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Lúc này, thầy trò Xabi Alonso đã hơn đại kình địch 5 điểm. Với cá nhân Mbappe, đây là lần đầu tiên, anh được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu Yamal, cả ở cấp tuyển lẫn CLB.

Bảng xếp hạng La Liga.

Bạn gái Yamal bị réo tên sau trận thua Real Madrid

Nữ rapper người Argentina, Nicki Nicole, trở thành tâm điểm chỉ trích sau màn trình diễn kém của Lamine Yamal trong trận Siêu kinh điển tại vòng 10 La Liga rạng sáng 27/10.

10 giờ trước

Duy Anh

  • Ronaldinho

    Ronaldinho

    Ronaldinho là một cựu cầu thủ bóng đá người Brazil chơi ở vị trí tiền đạo, được đào tạo lúc trẻ tại câu lạc bộ Grêmio. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện đại. Hiện tại, Ronaldinho đã giải nghệ.

    • Ngày sinh: 21/3/1980
    • Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1,81 m

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Nha vo dich World Cup 2014 bi tay chay hinh anh

Nhà vô địch World Cup 2014 bị tẩy chay

1 giờ trước 16:39 27/10/2025

0

Cựu danh thủ Jerome Boateng phải hủy quá trình huấn luyện tại Bayern Munich sau làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ.

Ten Hag da sai ve Casemiro hinh anh

Ten Hag đã sai về Casemiro

2 giờ trước 16:00 27/10/2025

0

Có những cầu thủ mà sự vắng mặt của họ nói lên nhiều điều hơn cả khi họ có mặt. Casemiro là một trong số đó.

