Màn ăn mừng gây hiểu lầm của Mbappe

Sau khi ghi bàn vào lưới Barcelona, Mbappe ăn mừng bằng cách đút ngón tay cái vào miệng, việc các cầu thủ thường làm để thông báo sắp có con.

Động thái của Kylian Mbappe thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi cầu thủ sinh năm 1998 thậm chí còn chưa công khai bạn gái. Tuy nhiên, theo AS, Mbappe dành màn ăn mừng này để chúc mừng bác sĩ vật lý trị liệu của Real Madrid, Willy Zurdo. Khoảnh khắc tiền đạo sinh năm 1998 chạy đến ôm vị bác sĩ người Tây Ban Nha đã nói lên tất cả.

Mbappe chúc mừng bác sĩ của đội có con.

Trong trận Siêu kinh điển ở vòng 10 La Liga, Mbappe đưa bóng vào lưới đối thủ đến 3 lần nhưng chỉ một trong số đó trở thành bàn thắng. Ngoài ra, anh còn đá hỏng một quả penalty. Dù sao, Real vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để tạo khoảng cách 5 điểm với đại kình địch Barca.

Theo Opta, Mbappe trở thành cầu thủ thứ 3 ghi bàn trong 4 trận Siêu kinh điển liên tiếp ở thế kỷ 21 (4 trận, 6 bàn). Trước đó, chỉ có Ronaldinho (4 trận, 5 bàn) và Cristiano Ronaldo (6 trận, 7 bàn) làm được điều này.

Ngoài màn thể hiện ấn tượng trên sân cỏ, Mbappe cũng cho thấy dáng dấp của thủ lĩnh tương lai tại Bernabeu. Chân sút người Pháp đứng ngoài vụ xô xát ở cuối trận và không hùa theo đám đông người hâm mộ chế nhạo Barcelona.

Real Madrid quật ngã đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Lúc này, thầy trò Xabi Alonso đã hơn đại kình địch 5 điểm. Với cá nhân Mbappe, đây là lần đầu tiên, anh được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu Yamal, cả ở cấp tuyển lẫn CLB.

Bảng xếp hạng La Liga.