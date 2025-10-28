VĐV phá kỷ lục ở Đại hội trẻ châu Á 2025 nhưng không được HCV

Lực sĩ Nguyễn Thành Duy lập kỷ lục ở môn cử tạ tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025 diễn ra tại Bahrain nhưng không được tính HCV.

Nguyễn Thành Duy (thứ 3 từ trái sang) phá kỷ lục ở Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025 môn cử tạ hạng cân 65 kg nam. Ảnh: Cục TDTT Việt Nam.

Cụ thể, Nguyễn Thành Duy tạo nên cú bứt phá ở nội dung cử đẩy hạng 65 kg nam. Sau ba lần thử, đô cử 16 tuổi thực hiện thành công mức tạ 156 kg ở phần cử đẩy để dẫn đầu. Ở nội dung cử giật, dù rất nỗ lực, đại diện của Việt Nam chỉ chinh phục được mức 120 kg, xếp thứ tư ở phần thi này.

Cộng lại, thành tích tổng cử của Thành Duy là 276 kg. Đây là điểm số cao nhất ở chung kết và đồng thời phá kỷ lục đại hội ở hạng cân này. Tuy nhiên, anh chỉ được công nhận tấm HCV cho nội dung cử đẩy, chứ không phải tổng cử. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Điều này xuất phát từ thể thức thi đấu tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á. Khác với Olympic hay ASIAD, ban tổ chức trao huy chương riêng cho từng nội dung cử giật và cử đẩy, chứ không xét huy chương cho tổng cử. Vì vậy, dù có tổng điểm cao và phá kỷ lục, Thành Duy chỉ có một HCV của phần cử đẩy. Mốc 276 kg của anh được ghi nhận như một con số ấn tượng hơn là một tấm huy chương tổng cử.

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á năm 2025 quy tụ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu ở nhiều môn thể thao Olympic, là sân chơi quan trọng nhằm đánh giá và phát hiện các tài năng trẻ của châu lục trước thềm Olympic trẻ. Tính đến hết ngày 27/10, đoàn thể thao Việt Nam giành 1 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ, xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp.