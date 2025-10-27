CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người

Tối 27/10, dù phải thi đấu với 10 người trên sân, CAHN vẫn giành trọn 3 điểm ở vòng 8 V.League 2025/26 khi đánh bại CA TP.HCM 1-0 trên sân Hàng Đẫy.

Chơi thiếu người CAHN vẫn đánh bại CA TP.HCM . Ảnh: Minh Dân

Tiếp đón CA TP.HCM, CAHN trải qua trận đấu đầy thử thách khi sớm phải chơi thiếu người ngay từ phút 20. Trong tình huống tranh chấp, Lê Văn Đô có pha đánh cùi chỏ thừa thãi vào mặt đối phương, khiến trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp. Từ thế chủ động, đội chủ nhà rơi vào cảnh phải chống đỡ với chỉ 10 người trên sân.

Tuy nhiên, dù bị ép quân số, đội bóng của HLV Mano Polking vẫn duy trì được cự ly đội hình hợp lý, pressing chặt và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 35, Gia Bảo của CA TP.HCM xử lý thiếu dứt khoát trong tình huống bóng dài, tạo điều kiện cho Alan băng xuống hất bóng qua đầu thủ môn Patrick Lê Giang, rồi xoay người bắt volley tung lưới trống. Một pha dứt điểm mẫu mực thể hiện đẳng cấp của tiền đạo người Brazil.

Sang hiệp hai, CAHN chủ động làm chậm nhịp và kiểm soát bóng phần lớn thời gian, khiến đội khách dù hơn người cũng không thể tạo ra khác biệt. Trong khi đó, Tiến Linh, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công CA TP.HCM lại tiếp tục gây thất vọng. Tiền đạo sinh năm 1997 gần như “mất hút” trước hàng thủ chắc chắn của CAHN, không có nổi cú dứt điểm đáng chú ý nào.

Trận derby của hai đội bóng ngành Công an khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về CAHN. 3 điểm có được trong trận đấu này giúp thầy trò HLV Mano Polking vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Trong khi đó, CA TP.HCM xếp ở vị trí thứ năm với 14 điểm sau 8 vòng đấu.