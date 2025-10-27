Đức Huy chăm sóc bạn gái trước derby với CAHN

Chiều 27/10, trước thềm trận derby với CAHN trên sân Hàng Đẫy, tiền vệ Phạm Đức Huy gây chú ý khi có hành động đầy tình cảm dành cho bạn gái Nguyễn Huyền Trang (MC Mù Tạt).

Đức Huy chăm sóc bạn gái trước trận derby với CAHN.

Trận đấu diễn ra lúc 19h30, nhưng MC Mù Tạt đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho bạn trai. Cô chọn phong cách giản dị với áo thun trắng, quần jean và lối trang điểm nhẹ, xuất hiện trên khán đài với nụ cười rạng rỡ. Do sân Hàng Đẫy khá đông khán giả, cô mất một lúc mới tìm được chỗ ngồi theo vé mời.

Khi nhận ra bạn gái có mặt, Đức Huy lập tức chạy lại khán đài. Tiền vệ sinh năm 1995 mang theo chai nước, ân cần hỏi han và chăm sóc người yêu. Khoảnh khắc thân mật giữa cả hai thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt trên sân. Sau vài phút trò chuyện ngắn, cầu thủ của CA TP.HCM nhanh chóng trở lại sân để tiếp tục khởi động, chuẩn bị cho trận đấu.

Mối quan hệ giữa Đức Huy và Mù Tạt được công khai từ ngày 14/3. Kể từ đó, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội, được người hâm mộ ví là “cặp đôi trai tài – gái sắc” của làng bóng đá và truyền hình Việt. Kể từ khi công khai, Mù Tạt luôn có mặt theo dõi các trận đấu của Đức Huy. Ngược lại, cầu thủ thuộc biên chế CA TP.HCM cũng đồng hành trong các sự kiện của nàng WAGs. Mới nhất, anh hỗ trợ bạn gái khi cô làm MC dẫn 1 trong 4 điểm cầu của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Sự xuất hiện của bạn gái trên khán đài được xem là nguồn động viên tinh thần lớn dành cho Đức Huy trong trận derby đặc biệt giữa hai đội bóng cùng ngành công an.