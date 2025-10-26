HAGL tạo địa chấn ở vòng 8 V.League

Tối 26/10, HAGL gây sốc khi thắng Thể Công Viettel 2-1 thuộc vòng 8 V.League 2025/26, qua đó thoát vị trí cuối bảng xếp hạng.

HAGL bất ngờ đánh bại Thể Công Viettel và thoát vị trí cuối bảng. Ảnh: Hoang Anh Gia Lai FC.

HAGL bước vào vòng 8 V.League 2025/26 trong tình cảnh khó khăn chưa từng có. Sau 6 trận, đội bóng phố núi mới chỉ ghi được một bàn thắng, trải qua ba trận hòa và chưa biết mùi chiến thắng. Màn tiếp đón Thể Công Viettel trên sân Pleiku vì thế được xem như thử thách lớn của thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Thế nhưng, trong buổi chiều tưởng chừng đầy áp lực, HAGL lại tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải. Đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Jairo Filho ở phút 24 và Ryan Hà ở phút 60. Cả hai bàn thắng đến trong thế trận mà HAGL bị đối thủ kiểm soát phần lớn thời gian, phải chơi phòng ngự phản công và tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi.

Hàng thủ đội bóng phố núi phải làm việc vất vả khi đối mặt với hàng công giàu tốc độ và kỹ thuật của Thể Công Viettel. Phút 80, Lucao tưởng chừng giúp đội khách rút ngắn tỷ số sau pha băng xuống đón đường chuyền của Tuấn Tài rồi dứt điểm gọn gàng. Tuy nhiên, tổ trọng tài xác định tiền đạo người Brazil đã rơi vào thế việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.

Phải đến phút 90+11 đội bóng áo linh mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của Lucao. Thời gian còn lại là không đủ để Thể Công Viettel có thêm bàn thắng thứ 2, qua đó trắng tay rời phố núi.

Chiến thắng 2-1 giúp HAGL có được 3 điểm đầu tiên ở mùa giải năm nay, tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng sau 8 vòng đấu. Hiện tại, HAGL hơn Đà Nẵng đúng 1 điểm.

Với Thể Công Viettel, đây là trận thua đầu tiên của đội bóng ở mùa giải năm nay. Thất bại này khiến đội bóng áo lính có nguy cơ đánh mất vị trí nhì bảng khi loạt trận còn lại của vòng 8 khép lại vào ngày 27/10.