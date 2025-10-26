CĐV nữ xin chữ ký Tiến Linh trước trận derby Công an

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được một CĐV nữ xinh đẹp chờ để xin chữ ký và chụp ảnh trước buổi tập của CA TP.HCM chiều 26/10 trên sân Hàng Đẫy.

Fan nữ chờ xin chữ ký Tiến Linh Một fan nữ xinh đẹp đã chờ ở cổng sân Hàng Đẫy khá lâu để có thể xin chữ ký và chụp ảnh cùng Tiến Linh trước buổi tập chiều 26/10 của CA TP.HCM.

Chiều 26/10, CA TP.HCM có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy để chuẩn bị cho trận gặp CAHN ở vòng 8 V.League 2025/26. Tiền đạo Tiến Linh trở thành tâm điểm chú ý khi có một fan nữ xinh đẹp đứng chờ rất lâu chỉ để được xin chữ ký và chụp ảnh cùng anh. Vốn sở hữu vẻ ngoài điển trai, tính cách hài hước, đá bóng hay, Tiến Linh luôn nhận được sự chú ý của các fan nữ.

Tiền đạo sinh năm 1997 vui vẻ giao lưu, ký tặng người hâm mộ trước khi bước vào phần khởi động cùng đồng đội. Đây là buổi tập quan trọng của CA TP.HCM, khi họ sắp bước vào trận derby được chờ đợi nhất vòng 8 với CAHN. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng thuộc lực lượng công an, hiện nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Để đảm bảo yếu tố chiến thuật, HLV Lê Huỳnh Đức không cho phép truyền thông tác nghiệp. Hiện tại, CA TP.HCM xếp thứ tư trên BXH, trong khi đó, CAHN đứng ở vị trí thứ ba. Điều này khiến trận đấu sắp tới hứa hẹn rất căng thẳng và giàu tính cạnh tranh.

Ở phía đối diện, HLV Mano Polking sẽ không có sự phục vụ của thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip do chấn thương cơ háng. Trong khi đó, CA TP.HCM có lực lượng mạnh nhất.

Trận derby Công an giữa CAHN và CA TP.HCM sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 27/10 trên sân Hàng Đẫy, hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả và người hâm mộ.