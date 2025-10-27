Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CLB Nam Định chưa thể đổi vận

  Thứ hai, 27/10/2025 20:05 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Chiều 27/10, Nam Định phải rất chất vật mới giành 1 điểm trước Đà Nẵng ở vòng 8 V.League 2025/26 ngay trên sân Thiên Trường.

Nam Định để thua Đà Nẵng ở vòng 8 V.League 2025/26.

Nam Định tiếp Đà Nẵng trong tình cảnh đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. HLV Nguyễn Trung Kiên không có trong tay nhiều lựa chọn khi hàng loạt trụ cột như Kyle Hudlin, Percy Tau, Romulo, Caio Cesar, Hồng Duy và Tuấn Anh đều vắng mặt.

Trong số này, Hudlin và Romulo bị ốm, những người còn lại hoặc chưa đạt thể trạng tốt, hoặc dính chấn thương. Nhà đương kim vô địch chỉ có thể đăng ký hai trong ba suất ngoại binh, khiến sức mạnh suy giảm đáng kể.

Sự thiếu hụt nhân sự nhanh chóng bộc lộ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 14 phút, Đà Nẵng vượt lên dẫn trước. Sau bàn thua, Nam Định nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội khách. Những pha phối hợp thiếu gắn kết khiến lối chơi của đội bóng thành Nam rời rạc và thiếu sức sáng tạo.

Sang hiệp hai, Đà Nẵng chủ động lùi sâu đội hình để bảo toàn lợi thế. Các chân sút của Nam Định kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không tạo ra cơ hội rõ rệt. Phải đến phút 89, nhà đương kim vô địch tìm được bàn thắng quý như vàng của Lucas Alves.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Với trận hòa này, Nam Định bị đẩy xuống vị trí thứ 8 với 8 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng với 6 điểm đã trở lại vị trí thứ 13 và đẩy HAGL về cuối bảng.

