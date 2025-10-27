HLV Lê Huỳnh Đức: ‘CA TP.HCM thua vì hậu vệ còn non nớt’

Sau trận thua 0-1 trước CAHN tối 27/10, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận các hậu vệ của CA TP.HCM còn non kinh nghiệm và thiếu sự gắn kết.

HLV Huỳnh Đức cho rằng trận thua của CA TP.HCM là do các hậu vệ còn non kinh nghiệm. Ảnh: Minh Dân.

“Thật sự, khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ chơi khá tốt, có nhiều cơ hội. Nhưng do nôn nóng và còn non nớt nên chúng tôi không tận dụng được. Hậu vệ phạm sai lầm, dẫn đến bàn thua đáng tiếc. Trận này lỗi là ở việc chưa chuẩn bị đủ phương án tấn công. CAHN mạnh, còn chúng tôi phản công không hiệu quả, thiếu phương án đưa bóng vào lưới”, HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu sau trận thua của CA TP.HCM trước CAHN thuộc vòng 8 V.League.

Chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, CA TP.HCM được chơi hơn người từ phút thứ 20 do Văn Đô bên phía đội chủ nhà phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức lại không tận dụng được cơ hội, thi đấu mờ nhạt và nhận thất bại 0-1. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Alan.

Nhà cầm quân sinh năm 1972 cũng cho biết việc thiếu vắng các trụ cột dày dạn kinh nghiệm và sự chấn thương của nhiều cầu thủ quan trọng khiến ông không có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, các học trò vẫn còn non, thiếu sự ăn ý trong các tình huống.

Về phía CAHN, HLV Mano Polking hài lòng với tinh thần thi đấu của đội trong bối cảnh chỉ còn 10 người trên sân từ sớm. “Phản ứng của Lê Văn Đô dẫn đến thẻ đỏ là điều đáng tiếc, nhưng tinh thần chiến đấu của toàn đội rất tuyệt vời. Dù thiếu người, họ vẫn ghi bàn và bảo vệ được chiến thắng. Tôi rất tự hào về các học trò”, HLV Mano Polking nói.

Nhà cầm quân người Brazil cũng dành lời khen cho thủ môn trẻ Vũ Thành Vinh - người được trao cơ hội bắt chính sau khi Nguyễn Filip vắng mặt: “Cậu ấy thể hiện tinh thần và sự tự tin đáng khen. Ban huấn luyện hoàn toàn đúng khi đặt niềm tin vào cậu ấy”.

Về việc phong tỏa trung phong Tiến Linh của CA TP.HCM, HLV Polking chia sẻ: “Tiến Linh là tiền đạo hay nhất Việt Nam hiện nay, nhưng hàng phòng ngự của chúng tôi chơi kỷ luật, bọc lót tốt và hạn chế được các pha tạt từ biên. Điều đó khiến cậu ấy không có nhiều cơ hội rõ ràng”.