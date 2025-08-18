CĐV MU phá hoại ảnh Garnacho

Bức chân dung của Alejandro Garnacho bên ngoài sân Old Trafford bị phá hoại ngay trước thềm trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Arsenal tối 17/8.

Chân dung của Garnacho tại Old Trafford bị vẽ bậy.

Theo The Times, việc Garnacho quyết định gia nhập Chelsea khiến người hâm mộ Manchester United bất bình. Ảnh cỡ lớn của Garnacho tại Old Trafford bị vẽ bậy hoặc phá hủy, với các hình ảnh lan truyền cho thấy những vết sơn và dấu hiệu hư hại rõ rệt.

Vụ phá hoại bức chân dung là biểu hiện mới nhất của sự bất mãn từ người hâm mộ Manchester United, trong bối cảnh Garnacho dường như chấm dứt mối quan hệ với CLB. Hồi đầu tuần này, Garnacho khiến Manchester United dậy sóng khi gửi thông điệp dứt khoát: hoặc để anh gia nhập Chelsea ngay hè này, hoặc chấp nhận để cầu thủ ngồi dự bị suốt 6-12 tháng tới.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina từng nằm trong “nhóm 5 người” bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch hồi đầu hè, cùng Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford và Tyrell Malacia. Quyết định này được đưa ra sau khi Garnacho tỏ thái độ không hài lòng vì phải khởi đầu trên ghế dự bị ở chung kết Europa League.

Theo Daily Mail, Garnacho xác định Chelsea là bến đỗ tiếp theo, trong khi “The Blues” cũng dành sự quan tâm đặc biệt và không lo ngại về tính cách của anh sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng. Ban đầu, MU định giá cầu thủ này 70 triệu bảng, nhưng hiện giảm xuống 50 triệu để đẩy nhanh việc chia tay.

Dẫu vậy, Garnacho chỉ được Chelsea định giá 30 triệu bảng. Nếu vụ chuyển nhượng thất bại, Garnacho sẽ chấp nhận ngồi dự bị trong mùa giải tới nhưng vẫn nhận đủ lương.