Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV MU phá hoại ảnh Garnacho

  • Thứ hai, 18/8/2025 05:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bức chân dung của Alejandro Garnacho bên ngoài sân Old Trafford bị phá hoại ngay trước thềm trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Arsenal tối 17/8.

Chân dung của Garnacho tại Old Trafford bị vẽ bậy.

Theo The Times, việc Garnacho quyết định gia nhập Chelsea khiến người hâm mộ Manchester United bất bình. Ảnh cỡ lớn của Garnacho tại Old Trafford bị vẽ bậy hoặc phá hủy, với các hình ảnh lan truyền cho thấy những vết sơn và dấu hiệu hư hại rõ rệt.

Vụ phá hoại bức chân dung là biểu hiện mới nhất của sự bất mãn từ người hâm mộ Manchester United, trong bối cảnh Garnacho dường như chấm dứt mối quan hệ với CLB. Hồi đầu tuần này, Garnacho khiến Manchester United dậy sóng khi gửi thông điệp dứt khoát: hoặc để anh gia nhập Chelsea ngay hè này, hoặc chấp nhận để cầu thủ ngồi dự bị suốt 6-12 tháng tới.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina từng nằm trong “nhóm 5 người” bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch hồi đầu hè, cùng Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford và Tyrell Malacia. Quyết định này được đưa ra sau khi Garnacho tỏ thái độ không hài lòng vì phải khởi đầu trên ghế dự bị ở chung kết Europa League.

Theo Daily Mail, Garnacho xác định Chelsea là bến đỗ tiếp theo, trong khi “The Blues” cũng dành sự quan tâm đặc biệt và không lo ngại về tính cách của anh sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng. Ban đầu, MU định giá cầu thủ này 70 triệu bảng, nhưng hiện giảm xuống 50 triệu để đẩy nhanh việc chia tay.

Dẫu vậy, Garnacho chỉ được Chelsea định giá 30 triệu bảng. Nếu vụ chuyển nhượng thất bại, Garnacho sẽ chấp nhận ngồi dự bị trong mùa giải tới nhưng vẫn nhận đủ lương.

CĐV Chelsea bức xúc về cách tổ chức trận ra quân cẩu thả

Các CĐV Chelsea tràn lên mạng xã hội để bày tỏ sự bức xúc sau khi hệ thống vé điện tử của CLB gặp sự cố, khiến nhiều người không thể vào sân Stamford Bridge.

12 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Garnacho Ngoại hạng Anh Manchester United

    Đọc tiếp

    MU tam biet loi da buon ngu hinh anh

    MU tạm biệt lối đá buồn ngủ

    2 giờ trước 06:04 18/8/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Có những thất bại làm tổn thương, kéo cả một tập thể chìm sâu hơn trong khủng hoảng. Nhưng cũng có những thất bại lại mang đến niềm tin - dẫu mong manh - rằng con đường tái thiết đang dần hé mở.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý