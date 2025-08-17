CĐV Chelsea bức xúc về cách tổ chức trận ra quân cẩu thả

Các CĐV Chelsea tràn lên mạng xã hội để bày tỏ sự bức xúc sau khi hệ thống vé điện tử của CLB gặp sự cố, khiến nhiều người không thể vào sân Stamford Bridge.

CĐV Chelsea phải xếp hàng vì hệ thống soát vé trục trặc

Trận derby với Crystal Palace thuộc vòng 1 Premier League tối 17/8 vốn được kỳ vọng là màn ra mắt chính thức của “Chelsea phiên bản Maresca”, nhưng một trục trặc về vé đã suýt nữa khiến người hâm mộ bỏ lỡ cơ hội chứng kiến đội bóng con cưng.

Trên các đoạn video lan truyền rộng rãi, hàng dài CĐV bị mắc kẹt bên ngoài sân khi trận đấu sắp sửa diễn ra lúc 14h (20h - giờ Việt Nam). Sự cố này ngay lập tức làm bùng nổ làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, nhiều người quy trách nhiệm cho CLB vì cách triển khai hệ thống vé điện tử quá cẩu thả.

Một CĐV bức xúc viết: “Chỉ có Chelsea mới đưa vào hệ thống vé mới rồi làm hỏng ngay trong ngày đầu tiên. Ai còn giữ vé mùa trong ứng dụng không? Bộ phận vé Chelsea thật quá tệ hại! Chúng tôi đã đoán trước điều này sẽ xảy ra”.

Người khác đồng tình: “Hệ thống vé điện tử của Chelsea vừa sập ngay lần đầu sử dụng! Giờ chỉ có CĐV đội khách vào được. Hàng dài chờ bên ngoài thật khủng khiếp cho một trận sân nhà. Có lẽ nên hoãn giờ bắt đầu”.

Một CĐV khác phân tích: “Dùng các trận giao hữu để thử nghiệm hệ thống vé điện tử vốn dĩ không bao giờ hiệu quả, vì rất nhiều hội viên hoặc người giữ vé mùa không bao giờ đến những trận đó. Hy vọng mọi thứ sẽ sớm được khắc phục, tôi nghĩ vậy”.

Được biết, sự cố bắt nguồn từ hệ thống vé điện tử mà Chelsea mới công bố đầu năm nay, thay thế hoàn toàn các loại vé giấy và thẻ cứng cho các trận đấu sân nhà tại Stamford Bridge. Khi công bố, CLB từng khẳng định những CĐV không thể dùng điện thoại để lấy vé có thể xin miễn trừ, với từng trường hợp được xem xét riêng.

Dù hệ thống đã được chạy thử trong các trận giao hữu, trận mở màn Premier League gặp Palace mới là lần đầu nó được áp dụng trong một trận cầu lớn.