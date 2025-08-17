Điều kiện để Chelsea chiêu mộ Garnacho

Chelsea đang xem xét việc bán một số cầu thủ trước khi ký hợp đồng với Alejandro Garnacho và Xavi Simons trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này.

Chelsea chưa tăng tốc để đón Garnacho. Ảnh: Reuters.

Theo Sky Sports, ba cái tên Christopher Nkunku, Nicolas Jackson và Tyrique George có thể rời Chelsea trong 2 tuần ít ỏi còn lại của kỳ chuyển nhượng hè. Nếu cả ba cầu thủ đều tìm bến đỗ mới, Chelsea sẽ đẩy mạnh đàm phán để chiêu mộ Garnacho và Simons.

Tuy nhiên, trong trường hợp một trong ba gương mặt trên không rời đội, khả năng Chelsea chỉ ký hợp đồng với một tân binh hoặc thậm chí không có ai là rất cao.

Telegraph cho biết Garnacho được Chelsea định giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, con số này không làm hài lòng MU, khi đội muốn thu về 50 triệu bảng cho tiền vệ người Argentina.

Garnacho rất háo hức về việc chuyển đến Chelsea và đã yêu cầu câu lạc bộ chủ quản để anh có thể gia nhập "The Blues". Trước đó, Chelsea có những cuộc đàm phán kéo dài với MU, đặc biệt khi đội bóng thành Manchester từng định giá Garnacho lên tới 70 triệu bảng. Tuy nhiên, để giúp tiền vệ người Argentina tìm bến đỗ mới nhanh chóng, MU chấp nhận giảm giá.

Hôm 12/8, Garnacho được cho là đưa ra tối hậu thư cho MU, ám chỉ rằng anh không chọn đến CLB nào khác ngoài Chelsea. Nếu thất bại, Garnacho sẽ chấp nhận ngồi dự bị trong mùa giải tới nhưng vẫn nhận đủ lương.

Trong khi đó, Chelsea cũng từng xem xét việc để Nkunku trở lại Leipzig trong hợp đồng chiêu mộ Simons, nhưng chưa có đề nghị chính thức được đưa ra.

PSG thảm bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup Rạng sáng 14/7, PSG thua Chelsea 0-3 ở trận phân định ngôi vương cúp thế giới các CLB.