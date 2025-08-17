Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Chelsea gây thất vọng

  • Chủ nhật, 17/8/2025 20:10 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tối 17/8, trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea có trận hòa 0-0 nhạt nhòa khi đối đầu Crystal Palace ở vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh.

Chelsea có ngày ra quân Premier League nhạt nhòa.

Được kỳ vọng nhiều sau khi trở về từ FIFA Club World Cup, Chelsea quyết tâm cao trước Palace. Tuy nhiên, đội khách cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Nhà đương kim vô địch Siêu cúp Anh gây ra nhiều khó khăn cho "The Blues".

Phút 14, Eberechi Eze sút tung lưới Chelsea từ quả sút phạt trực tiếp, nhưng trọng tài sau đó gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng của Palace, vì xác định cầu thủ đội khách phạm lỗi khi làm hàng rào.

Ngoại trừ pha bóng kể trên, Eze cũng có ít nhất hai lần thử thách tài năng của Sanchez. Nếu sắc bén hơn, đội khách thậm chí có thể mở tỷ số.

Gần như cả trận đấu, Chelsea gặp khó với lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm của Palace. Những cơ hội tốt nhất họ có được ở cuối hiệp hai lại bị Delap hay Santos bỏ lỡ. Tân binh Estêvão cũng có màn ra mắt Ngoại hạng Anh và để lại nhiều tình huống đi bóng sáng tạo.

Tuy nhiên, "Neymar mới" của bóng đá Brazil cũng bỏ lỡ cơ hội với pha sút vọt xà. Trận hòa không bàn thắng trong ngày khai màn Premier League cho thấy Chelsea vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh ngôi vương nước Anh mùa này.

Sơ đồ chiến thuật và đội hình hai đội

Chelsea anh 1

Chelsea Ngoại hạng Anh Crystal Palace Crystal Palace

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

