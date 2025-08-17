Chelsea gây thất vọng

Tối 17/8, trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea có trận hòa 0-0 nhạt nhòa khi đối đầu Crystal Palace ở vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh.

Chelsea có ngày ra quân Premier League nhạt nhòa.

Được kỳ vọng nhiều sau khi trở về từ FIFA Club World Cup, Chelsea quyết tâm cao trước Palace. Tuy nhiên, đội khách cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Nhà đương kim vô địch Siêu cúp Anh gây ra nhiều khó khăn cho "The Blues".

Phút 14, Eberechi Eze sút tung lưới Chelsea từ quả sút phạt trực tiếp, nhưng trọng tài sau đó gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng của Palace, vì xác định cầu thủ đội khách phạm lỗi khi làm hàng rào.

Ngoại trừ pha bóng kể trên, Eze cũng có ít nhất hai lần thử thách tài năng của Sanchez. Nếu sắc bén hơn, đội khách thậm chí có thể mở tỷ số.

Gần như cả trận đấu, Chelsea gặp khó với lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm của Palace. Những cơ hội tốt nhất họ có được ở cuối hiệp hai lại bị Delap hay Santos bỏ lỡ. Tân binh Estêvão cũng có màn ra mắt Ngoại hạng Anh và để lại nhiều tình huống đi bóng sáng tạo.

Tuy nhiên, "Neymar mới" của bóng đá Brazil cũng bỏ lỡ cơ hội với pha sút vọt xà. Trận hòa không bàn thắng trong ngày khai màn Premier League cho thấy Chelsea vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh ngôi vương nước Anh mùa này.

Sơ đồ chiến thuật và đội hình hai đội