Avram Glazer 'vi hành' Old Trafford, bất ngờ nhận thiện cảm từ fan MU

Avram Glazer có mặt tại Old Trafford trong ngày Manchester United ra quân tại vòng 1 Premier League tối 17/8. Đáng tiếc trong lần xuất hiện hiếm hoi này, MU lại thua Arsenal 0-1.

Avram Glazer được CĐV MU mời chụp ảnh chung

Đồng chủ sở hữu "Quỷ đỏ" vốn hiếm khi xuất hiện ở sân bóng này những năm gần đây, trong bối cảnh làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ vì gia đình ông không chịu bán đứt CLB. Các CĐV buộc gia tộc Glazer chất thêm núi nợ cho Manchester United và không đầu tư đúng mức vào cơ sở hạ tầng.

Thế nhưng, Avram lại xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái, được bắt gặp dạo bước quanh Old Trafford trước giờ bóng lăn cùng CEO Omar Berrada. Thậm chí, ông chủ người Mỹ còn dừng lại chụp ảnh với vài CĐV MU trước khi tiến vào khu khán đài.

Có lẽ CĐV MU phần nào tha thứ cho nhà Glazer khi MU chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè để mang về những tân binh như Matheus Cunha, Bryan Mbuemo và mới nhất là Benjamin Sesko. Avram, Berrada và Giám đốc Thể thao Jason Wilcox hẳn rất kỳ vọng Ruben Amorim cùng các học trò có màn ra quân suôn sẻ nhưng đáng tiếc là MU lại thua 0-1.

Avram Glazer cùng anh trai Joel Glazer là những gương mặt tiêu biểu nhất trong gia đình có quyền kiểm soát MU từ khi cha họ - Malcolm Glazer - thâu tóm CLB năm 2005. Trong nội bộ, Joel thường được coi là “gương mặt điều hành”, đại diện gia đình ở các sự kiện lớn, nhưng Avram cũng giữ vai trò quan trọng trong việc ra quyết định ở cấp độ hội đồng quản trị.

Avram Glazer cực kỳ hiếm khi xuất hiện công khai ở Old Trafford. Trong mắt nhiều CĐV, ông là “ông chủ vắng bóng”, chỉ quan tâm đến tiền bạc mà không hiểu bóng đá.

Sự im lặng và xa cách của Avram khiến ông trở thành biểu tượng cho khoảng cách giữa giới chủ và người hâm mộ. Dấu ấn lớn nhất trong quan hệ với fan là sự thiếu đối thoại: ông chưa bao giờ thực sự lên tiếng trước các chỉ trích, khác với Joel Glazer đôi lúc có những phát biểu xoa dịu.