Scholes bắt con gái bỏ ngay áo đấu Arsenal đang mặc

Huyền thoại Paul Scholes, có phản ứng gay gắt khi thấy con gái mình mặc áo đấu Arsenal trong lúc ông đang xem trận mở màn mùa giải Premier League của MU hôm 17/8.

Con gái Scholes cũng là một VĐV

Là huyền thoại của Manchester United, Paul Scholes hẳn không thể bỏ qua trận đại chiến giữa “Quỷ đỏ” và Arsenal. Nhưng niềm vui bóng đá của ông lại bất ngờ bị… phá hỏng bởi chính con gái Alicia.

Trong đoạn clip hài hước lan truyền trên mạng xã hội, Alicia – 24 tuổi – xuất hiện trong phòng khách với chiếc áo Arsenal ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Scholes lập tức cau mày, thẳng thừng bảo con gái: “Cởi nó ra đi”. Nhưng Alicia chỉ đáp gọn: “Không”.

Alicia là con gái duy nhất trong ba người con của Scholes và vợ Claire Froggatt, bên cạnh hai cậu con trai Arron (25 tuổi) và Aiden (20 tuổi). Không chỉ gây chú ý vì là “con gái nhà danh thủ”, Alicia còn thi đấu chuyên nghiệp cho CLB London Pulse tại Netball Super League và khoác áo đội tuyển Anh. Cô cũng là gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi.

Đời sống riêng của Alicia cũng được người hâm mộ chú ý. Cô hiện hẹn hò với Ayo Odukoya (26 tuổi), một ngôi sao truyền hình từng được đồn tham gia Love Island: All Stars. Tin đồn tình cảm rộ lên từ tháng 7 sau khi Alicia liên tục đăng tải những hình ảnh “úp mở” trên Instagram.

Và tối 17/8, Alicia chính là người “chiến thắng” trong gia đình Scholes. Arsenal đánh bại MU 1-0 ngay tại Old Trafford nhờ cú đánh đầu quyết định của Riccardo Calafiori ở phút 13. Trong khi các fan Arsenal hân hoan, Scholes – biểu tượng một thời của MU – chỉ còn biết bất lực nhìn con gái mặc áo đối thủ ăn mừng ngay trong nhà mình.

Một trận thua cay đắng cho “Quỷ đỏ”, nhưng cũng là khoảnh khắc dở khóc dở cười với Paul Scholes – nơi cuộc chiến MU – Arsenal còn lan sang cả bàn ăn gia đình.