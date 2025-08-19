HLV Ancelotti làm mới tuyển Brazil

Rất nhiều gương mặt lạ sẽ có tên ở đội tuyển Brazil trong đợt triệu tập vào tháng 9, khi HLV Carlo Ancelotti chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

Carlo Ancelotti chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo cùng tuyển Brazil.

Theo Globo, HLV người Italy đang tích cực làm mới đội hình "Selecao" cho giai đoạn cuối của vòng loại World Cup 2026 vào tháng 9. Một loạt những cái tên ít người biết như Kaio Jorge (Cruzeiro), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Paulo Henrique (Vasco), Marcos Antônio (Sao Paulo) hay Vitinho (Botafogo) sẽ có cơ hội lên tuyển trong đợt triệu tập vào tháng tới.

Hồi tháng 6, Brazil giành vé dự World Cup 2026 nhờ chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Paraguay. Dù giành vé dự World Cup 2026, màn trình diễn của Brazil không thực sự thuyết phục. Đoàn quân của HLV Ancelotti chơi thiếu sức sống trong thời gian qua.

Chính vì thế, cựu HLV Real Madrid muốn làm mới đội hình, bổ sung nhiều nhân tố có khả năng tạo khác biệt. Ngoài những gương mặt mới, đợt triệu tập vào tháng 9 của tuyển Brazil cũng sẽ đón chào sự trở lại của các cựu binh như Alex Telles hay Éder Militão, Neymar.

Việc Neymar trở lại đội tuyển Brazil trong đợt triệu tập vào tháng 9 khiến nhiều CĐV phấn khích. Anh vắng mặt ở đội hình tuyển quốc gia Brazil hơn một năm do chấn thương và phong độ thiếu ổn định. Kể từ khi trở lại quê nhà thi đấu vào đầu năm, Neymar cũng nhiều lần lỡ hẹn với đội tuyển Brazil vì chấn thương. Dù vậy, phong độ hiện tại của anh trong hai tháng qua thuyết phục Ancelotti.