Pep dập tắt tham vọng của Tottenham

HLV Pep Guardiola khép lại mọi khả năng để Savinho rời Manchester City, bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Tottenham Hotspur.

Guardiola thể hiện sự cứng rắn trong việc giữ chân cầu thủ chủ chốt.

Theo The Times, HLV Pep Guardiola kiên quyết giữ chân Savinho, dẫn đến việc ban lãnh đạo Man City từ chối mọi lời đề nghị từ Tottenham. HLV trưởng Man City Guardiola không muốn để mất tài năng 21 tuổi và vẫn đặt niềm tin lớn vào cầu thủ.

Trước đó, Tottenham nhắm đến Savinho như một mục tiêu trọng điểm để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Spurs sẵn sàng chi ra số tiền lên tới 65 triệu bảng, vượt kỷ lục chuyển nhượng hiện tại của họ (63 triệu bảng cho Richarlison vào năm 2022) để thuyết phục Man City bán người.

Tuy nhiên, sau thời gian thảo luận với ban lãnh đạo Man City, Guardiola nhanh chóng đóng sập cửa thương vụ này, nhấn mạnh rằng Savinho là một phần quan trọng trong lối chơi và không có ý định bán cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Savinho, người gia nhập Manchester City từ Girona vào mùa hè 2024 với giá 30 triệu euro, nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Pep Guardiola. Dù trong thời gian thi đấu tại sân Etihad, Savinho chỉ ghi được 3 bàn thắng và có 13 pha kiến tạo trong 48 trận đấu.

Song, Pep đánh giá tiềm năng của cầu thủ vẫn rất lớn. Trong bối cảnh Manchester City đang nỗ lực cải thiện thành tích sau một mùa giải 2024/25 thảm họa, Guardiola coi Savinho là một phần không thể thiếu trong kế hoạch dài hạn của đội.