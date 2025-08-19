Ritsu Doan rực sáng ở đội mới

Tiền đạo Ritsu Doan tạo dấu ấn mạnh mẽ trong trận thắng 5-0 của Frankfurt trước Engers tại vòng 1 Cúp Quốc gia Đức hôm 18/8.

Ritsu Doan trong màu áo Freiburg mùa trước.

Ritsu Doan khẳng định giá trị của mình ngay ở trận đầu tiên cho Frankfurt. Anh ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà ở phút bù giờ hiệp một, sau khi đoạt bóng từ đối thủ và dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn đối phương.

Doan có cú đúp phút 54, khi đi bóng và tung cú sút bằng chân trái, mang về bàn thắng thứ ba cho Frankfurt. Jean-Matteo Bahoya, Elye Wahi và Paxten Aaronson là ba cầu thủ ghi bàn còn lại cho Frankfurt, giúp đội có thắng lợi 5-0.

Doan là thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý của Frankfurt sau khi đội bán Hugo Ekitike cho Liverpool hè này. Theo Bild, Frankfurt chấp nhận trả 21 triệu euro cho Freiburg để có tuyển thủ Nhật Bản.

Doan lập tức trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Tuyển thủ 27 tuổi này cũng ghi dấu ấn khi là cầu thủ người Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử khoác áo ba đội bóng khác nhau tại Bundesliga.

Tại giải đấu hàng đầu nước Đức, Doan thi đấu 131 trận, ghi 27 bàn trong 4 mùa. Tiền đạo sinh năm 1998 khá đa năng. Anh thi đấu ở nhiều vị trí ở cánh phải và có thể bó vào trung lộ khi cần.

