Tri Thức - Znews phỏng vấn danh thủ 2 lần vô địch Champions League

Cựu danh thủ của tuyển Pháp và Real Madrid, Christian Karembeu, có cuộc giao lưu với các phóng viên vào chiều 18/8.

Karembeu từng gây tiếng vang ở châu Âu.

Tri Thức - Znews hỏi về màn trình diễn của Lamine Yamal, tiền đạo 18 tuổi đang có phong độ bùng nổ ở châu Âu hiện tại. Đáp lại, Karembeu cho biết: "Chúng ta đang nói về một tài năng bóng đá thực thụ, một ngôi sao xuất thân từ lò La Masia. Chính huyền thoại Johan Cruyff đã đặt nền móng và xây dựng triết lý tại Barcelona, nhờ đó CLB có thể trình làng những tài năng xuất chúng như Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta hay Yamal".

Karembeu cũng cho rằng La Liga sở hữu nhiều tài năng sáng giá, không chỉ ở Barcelona hay Real Madrid, mà còn tại các đội bóng như Mallorca, Valencia hay Sevilla. Việc của các đội bóng là trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển, tương tự cách Yamal đang phát triển bản thân mạnh mẽ.

Karembeu sinh năm 1970, là tiền vệ từng chơi 51 trận trong màu áo Real Madrid. Ông từng chinh chiến tại Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hy Lạp trong sự nghiệp.

Đỉnh cao trong sự nghiệp cấp CLB của Karembeu là hai chức vô địch Champions League cùng Real Madrid ở các mùa 1997/98 và 1999/2000.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Pháp, Karembeu có 53 lần ra sân và ghi 1 bàn.

Cùng đón xem toàn bộ cuộc phỏng vấn với Karembeu vào sáng 19/8 trên Tri Thức - Znews.

