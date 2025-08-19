Đội của Greenwood rối loạn

Adrien Rabiot và Jonathan Rowe bị ban lãnh đạo Marseille tạm thời loại khỏi đội một sau vụ ẩu đả xảy ra giữa hai cầu thủ.

Rabiot và Rowe xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng.

Theo RMC Sport, Marseille đưa ra quyết định cứng rắn khi cả Rabiot và Rowe gây rối trong phòng thay đồ sau trận thua 0-1 Rennes ở vòng 1 Ligue 1 mùa giải 2025/26. Cuộc tranh cãi bắt đầu bằng những lời qua tiếng lại, leo thang thành các mối đe dọa bằng lời nói, và Rowe thậm chí đã tát Rabiot, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Các đồng đội và nhân viên của Marseille, bao gồm HLV Roberto De Zerbi cùng giám đốc bóng đá Medhi Benatia, đã phải can thiệp để ngăn chặn vụ việc trở thành xung đột nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ liên quan đến xung đột giữa Rabiot và Rowe. Một số cầu thủ trụ cột khác của Marseille như Leonardo Balerdi và Pierre-Emile Hojbjerg cũng lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của một số đồng đội, tạo ra phản ứng tiêu cực trong phòng thay đồ.

Thất bại 0-1 trước Rennes là lời cảnh báo sớm cho Marseille, đội đặt tham vọng cao trong mùa giải Ligue 1 2025/26. Hôm 16/8, bàn thắng quyết định ở phút 90+1 của Ludovic Blas khiến đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi rời sân khách tay trắng, để lại nhiều tiếc nuối vì được chơi hơn người ngay từ phút 31. Bầu không khí hiện tại ở Marseille hiện rất tệ, khi CLB mở màn mùa giải bằng thất bại.