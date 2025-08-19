Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU bán 6 cầu thủ để chiêu mộ Donnarumma

  • Thứ ba, 19/8/2025 06:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU có thể thanh lý tới 6 cầu thủ để dọn đường đón thủ môn Gianluigi Donnarumma sau sai lầm tai hại của Altay Bayindir trong trận thua Arsenal.

MU được cho là muốn có Donnarumma để giải quyết bài toán thủ môn.

Hôm 17/8, MU trải qua trận thua tiếc nuối 0-1 trước Arsenal tại Old Trafford. Dù có thế trận sáng sủa và tạo nhiều cơ hội hơn, sai lầm của thủ môn Altay Bayindir khiến "Quỷ đỏ" trắng tay ngay trận mở màn Premier League.

Trong khi đó, David Raya của Arsenal chơi xuất thần và được bầu chọn hay nhất trận, qua đó cho thấy sự khác biệt ở vị trí thủ môn. Dễ hiểu khi MU muốn bổ sung một thủ thành chất lượng. Truyền thông Anh khẳng định Gianluigi Donnarumma là lựa chọn lý tưởng.

Người gác đền 26 tuổi bị HLV Luis Enrique gạt ra khỏi kế hoạch tại PSG. Anh được định giá khoảng 40 triệu bảng và đòi hỏi mức lương hơn 300.000 bảng/tuần. MU từng phủ nhận quan tâm, nhưng với việc Andre Onana và Bayindir liên tục mắc sai lầm, đây là phương án mà ban lãnh đạo MU cân nhắc.

Vấn đề lớn nhất là quỹ lương. Để dọn đường cho Donnarumma, MU buộc phải bán bớt cầu thủ. Hiện có tới 6 cái tên nằm trong diện thanh lý gồm Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, Rasmus Hojlund và cả Onana. Tổng mức lương của nhóm này lên tới 685.000 bảng/tuần, gấp đôi số tiền Donnarumma mong muốn.

Một số thương vụ tiềm năng đã xuất hiện. Inter Milan muốn đưa Onana trở lại, Chelsea quan tâm Garnacho. Sancho đang chờ đề nghị mới sau khi từ chối Roma, trong khi Hojlund lọt tầm ngắm AC Milan và Newcastle. Antony có thể trở lại Real Betis.

Ngoài vị trí thủ môn, MU cũng muốn bổ sung tuyến giữa sau khi hụt Carlos Baleba của Brighton. Morten Hjulmand từ Sporting Lisbon là mục tiêu hàng đầu.

Một Manchester United khác ra đời

Thất bại không làm MU sụp đổ, trái lại mang đến niềm tin rằng cuộc đại phẫu của Amorim đã đi đúng hướng.

3 giờ trước

Inter Milan bất ngờ muốn giải cứu Onana khỏi MU

Inter Milan cân nhắc gây sốc đưa Andre Onana trở lại San Siro sau khi thủ môn này bị gạt khỏi danh sách đội hình MU trong trận gặp Arsenal thuộc vòng 1 Premier League mùa 2025/26.

13 giờ trước

Mount phải chịu trách nhiệm trong bàn thua của MU

Joe Hart chỉ ra sai lầm của Altay Bayindir trong trận thua Arsenal, nhưng cũng cho rằng Mason Mount phải chịu một phần trách nhiệm.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

