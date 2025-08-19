MU bán 6 cầu thủ để chiêu mộ Donnarumma

MU có thể thanh lý tới 6 cầu thủ để dọn đường đón thủ môn Gianluigi Donnarumma sau sai lầm tai hại của Altay Bayindir trong trận thua Arsenal.

MU được cho là muốn có Donnarumma để giải quyết bài toán thủ môn.

Hôm 17/8, MU trải qua trận thua tiếc nuối 0-1 trước Arsenal tại Old Trafford. Dù có thế trận sáng sủa và tạo nhiều cơ hội hơn, sai lầm của thủ môn Altay Bayindir khiến "Quỷ đỏ" trắng tay ngay trận mở màn Premier League.

Trong khi đó, David Raya của Arsenal chơi xuất thần và được bầu chọn hay nhất trận, qua đó cho thấy sự khác biệt ở vị trí thủ môn. Dễ hiểu khi MU muốn bổ sung một thủ thành chất lượng. Truyền thông Anh khẳng định Gianluigi Donnarumma là lựa chọn lý tưởng.

Người gác đền 26 tuổi bị HLV Luis Enrique gạt ra khỏi kế hoạch tại PSG. Anh được định giá khoảng 40 triệu bảng và đòi hỏi mức lương hơn 300.000 bảng/tuần. MU từng phủ nhận quan tâm, nhưng với việc Andre Onana và Bayindir liên tục mắc sai lầm, đây là phương án mà ban lãnh đạo MU cân nhắc.

Vấn đề lớn nhất là quỹ lương. Để dọn đường cho Donnarumma, MU buộc phải bán bớt cầu thủ. Hiện có tới 6 cái tên nằm trong diện thanh lý gồm Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, Rasmus Hojlund và cả Onana. Tổng mức lương của nhóm này lên tới 685.000 bảng/tuần, gấp đôi số tiền Donnarumma mong muốn.

Một số thương vụ tiềm năng đã xuất hiện. Inter Milan muốn đưa Onana trở lại, Chelsea quan tâm Garnacho. Sancho đang chờ đề nghị mới sau khi từ chối Roma, trong khi Hojlund lọt tầm ngắm AC Milan và Newcastle. Antony có thể trở lại Real Betis.

Ngoài vị trí thủ môn, MU cũng muốn bổ sung tuyến giữa sau khi hụt Carlos Baleba của Brighton. Morten Hjulmand từ Sporting Lisbon là mục tiêu hàng đầu.