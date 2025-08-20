Nghịch lý Chelsea

Chelsea tung ra tới 6 tân binh tấn công với tổng trị giá 250 triệu bảng trong trận mở màn Premier League mùa 2025/26, nhưng rốt cuộc vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Crystal Palace.

Jamie Gittens bị rút ra để Estevao Willian vào thay nhưng cả 2 đều mờ nhạt

Joao Pedro, bản hợp đồng 55 triệu bảng từ Brighton mùa hè này, đá cao nhất trên hàng công. Hai bên cánh là Jamie Gittens, tân binh 52 triệu bảng từ Borussia Dortmund, lần đầu ra mắt, cùng với Pedro Neto – cầu thủ trị giá 45 triệu bảng.

Cole Palmer, tiền vệ công trị giá 40 triệu bảng, chơi sau lưng họ ở vai trò số 10. Thế nhưng, bất chấp “kho báu” tấn công, Chelsea lại để Palace lấn lướt trong những phút đầu và suýt thủng lưới.

Sang hiệp hai, HLV Enzo Maresca tung thêm hai tân binh tấn công: Estevao Willian (29 triệu bảng từ Palmeiras) và Liam Delap (30 triệu bảng từ Ipswich). Cả hai cũng như đồng đội Andrey Santos đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, khiến "The Blues" phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng tại Stamford Bridge.

Dù mới chỉ là vòng mở màn, chưa thể quyết định danh hiệu, Chelsea vẫn bị đặt dưới lăng kính soi xét, đặc biệt khi họ vừa giành chức vô địch Club World Cup mùa hè vừa rồi. Một số ý kiến cho rằng "The Blues" có thể chen chân vào cuộc đua vô địch, nhưng muốn cạnh tranh với Liverpool, Arsenal và Man City trong suốt 38 vòng, họ cần cải thiện mạnh mẽ khả năng sáng tạo lẫn dứt điểm. Mục tiêu nội bộ của CLB vẫn là giành vé dự Champions League mùa sau bằng một vị trí trong top 4.

Số liệu sau trận chỉ ra một chi tiết đáng lo: Chelsea chỉ tung ra ba cú sút trúng đích - ít hơn một lần so với Palace. Tuy nhiên, họ có thể an ủi phần nào với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,81 - cao hơn hẳn Palace (1,07), đồng thời cũng là xG cao nhất của Chelsea trong một trận Premier League 2025 mà họ không ghi bàn. Lần gần nhất Chelsea tạo ra nhiều cơ hội mà vẫn tịt ngòi là trong thất bại 0-2 trước Ipswich tháng 12 năm ngoái.

Theo Opta, có tới 88% đội bóng sở hữu xG từ 1,7 đến 1,9 đều ghi ít nhất một bàn kể từ mùa 2022/23. Điều đó cho thấy Chelsea vừa kém may mắn, lại vừa phung phí cơ hội - điển hình là cú sút trượt mục tiêu của Santos bằng chân trái ở phút bù giờ.

Ở giai đoạn sớm này, Chelsea khó có lý do để quá lo lắng. Nhưng họ hiểu rõ chức vô địch thế giới cấp CLB không thể ngay lập tức chuyển hóa thành sức mạnh ở Premier League, đặc biệt sau giai đoạn chuẩn bị ngắn ngủi vỏn vẹn 13 ngày.

Maresca chán nản nhìn hàng công bất lực

HLV Maresca ban đầu từ chối lấy lý do tiền mùa giải và đưa dẫn chứng: "Đến cuối trận chúng tôi vẫn cạnh tranh tốt. Chúng tôi đã có những cơ hội với Estevao và Santos. Điều đó cho thấy toàn đội vẫn chiến đấu".

Thế nhưng sau đó, HLV Maresca lại bao biện rằng Chelsea chỉ đá khởi động hai trận tuần trước, chủ yếu để phục hồi thể lực. Chiến lược gia người Italy khẳng định: "Hôm nay mới thực sự là trận đầu tiên của mùa giải. Chắc chắn từng bước một, chúng tôi sẽ cải thiện”.

Bốn tân binh tấn công Joao Pedro, Gittens, Estevao và Delap vẫn cần thời gian hòa nhập và tìm tiếng nói chung với đồng đội. Trong số này, Joao Pedro tỏ ra sẵn sàng nhất: anh ghi ba bàn trong ba trận chính thức cho Chelsea, sau khi rút ngắn kỳ nghỉ ở Brazil để tham dự Club World Cup.

Mối lo lớn nhất với Maresca là chấn thương dài hạn của Levi Colwill, khiến hệ thống triển khai bóng từ tuyến dưới bị ảnh hưởng. Ông yêu cầu CLB bổ sung trung vệ, nhưng chưa được chấp thuận, buộc phải trao cơ hội cho “cây nhà lá vườn” Josh Acheampong, người được ông khen ngợi sau màn trình diễn chắc chắn trước Jean-Philippe Mateta.

Tiền đạo Nicolas Jackson bị treo giò vì thẻ đỏ ở cuối mùa trước, nhưng ngay cả khi có thể ra sân, anh cũng không nằm trong kế hoạch. Chelsea sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị cho Jackson và cả Christopher Nkunku, đồng thời đang tìm một chân sút mới. Hai mục tiêu trong tầm ngắm là Alejandro Garnacho (Man United) và Xavi Simons (RB Leipzig). Lại đổ thêm tiền vào đắp hàng công?