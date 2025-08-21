Hợp đồng hôn nhân gây choáng của Ronaldo

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez ký kết một thỏa thuận tiền hôn nhân với các điều khoản tài chính gây ngỡ ngàng cho nhiều người.

Thời điểm tổ chức đám cưới của Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo chưa được tiết lộ.

Theo Marca, tổng giá trị cam kết tài chính của Ronaldo trong thỏa thuận tiền hôn nhân với Georgina có thể lên tới hàng trăm triệu USD, tùy thuộc vào thời gian mối quan hệ kéo dài và các yếu tố khác. Thỏa thuận được ký kết sau khi Georgina nhận lời đính hôn của Ronaldo vào đầu tháng 8, sau thời gian dài đôi bên hẹn hò.

Chi tiết thỏa thuận tiền hôn nhân của Ronaldo bao gồm tiền trợ cấp hàng tháng khoản 121.000 USD để Georgina chi tiêu cá nhân. Vợ sắp cưới của Ronaldo cũng được cấp quyền sở hữu một số bất động sản của anh, với trị giá lên tới 5,6 triệu USD .

Georgina được hưởng khoản lương hưu 110.000 USD mỗi tháng nếu đôi bên chia tay. Về trợ cấp nuôi con, Ronaldo cam kết chi 500.000 USD mỗi tháng để hỗ trợ các con chung của hai người.

Ngoài ra, Georgina còn được nhận thêm 2 triệu USD mỗi năm tiền "đảm bảo cuộc sống sung túc", thêm hai chiếc xe hạng sang có trong bộ sưu tập của Ronaldo. Ngôi sao của Al Nassr cũng chịu chi phí cho các chuyến bay hạng sang mà vợ sắp cưới sử dụng.

Trong trường hợp đôi bên ly dị, Ronaldo sẽ trả 50 triệu USD tiền trợ cấp một lần cho Georgina. Thỏa thuận này không chỉ phản ánh sự giàu có của Ronaldo mà còn cho thấy chiến lược tài chính cẩn thận của anh, nhằm bảo vệ tài sản trước những rủi ro ly hôn.

Ronaldo – với tài sản ước tính 500 triệu USD theo Forbes – không muốn phải chia đôi tài sản nếu cuộc hôn nhân cùng Georgina tan vỡ trong tương lai.