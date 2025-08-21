Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hợp đồng hôn nhân gây choáng của Ronaldo

  • Thứ năm, 21/8/2025 07:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez ký kết một thỏa thuận tiền hôn nhân với các điều khoản tài chính gây ngỡ ngàng cho nhiều người.

Thời điểm tổ chức đám cưới của Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo chưa được tiết lộ.

Theo Marca, tổng giá trị cam kết tài chính của Ronaldo trong thỏa thuận tiền hôn nhân với Georgina có thể lên tới hàng trăm triệu USD, tùy thuộc vào thời gian mối quan hệ kéo dài và các yếu tố khác. Thỏa thuận được ký kết sau khi Georgina nhận lời đính hôn của Ronaldo vào đầu tháng 8, sau thời gian dài đôi bên hẹn hò.

Chi tiết thỏa thuận tiền hôn nhân của Ronaldo bao gồm tiền trợ cấp hàng tháng khoản 121.000 USD để Georgina chi tiêu cá nhân. Vợ sắp cưới của Ronaldo cũng được cấp quyền sở hữu một số bất động sản của anh, với trị giá lên tới 5,6 triệu USD.

Georgina được hưởng khoản lương hưu 110.000 USD mỗi tháng nếu đôi bên chia tay. Về trợ cấp nuôi con, Ronaldo cam kết chi 500.000 USD mỗi tháng để hỗ trợ các con chung của hai người.

Ngoài ra, Georgina còn được nhận thêm 2 triệu USD mỗi năm tiền "đảm bảo cuộc sống sung túc", thêm hai chiếc xe hạng sang có trong bộ sưu tập của Ronaldo. Ngôi sao của Al Nassr cũng chịu chi phí cho các chuyến bay hạng sang mà vợ sắp cưới sử dụng.

Trong trường hợp đôi bên ly dị, Ronaldo sẽ trả 50 triệu USD tiền trợ cấp một lần cho Georgina. Thỏa thuận này không chỉ phản ánh sự giàu có của Ronaldo mà còn cho thấy chiến lược tài chính cẩn thận của anh, nhằm bảo vệ tài sản trước những rủi ro ly hôn.

Ronaldo – với tài sản ước tính 500 triệu USD theo Forbes – không muốn phải chia đôi tài sản nếu cuộc hôn nhân cùng Georgina tan vỡ trong tương lai.

Tân binh Roma sáng ra mắt, chiều dính chấn thương

Tiền đạo Leon Bailey có khởi đầu kinh hoàng tại Italy khi gặp phải chấn thương cơ trong buổi tập đầu tiên cùng AS Roma.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý