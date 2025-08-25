Một mình Cunha không đủ với MU

Manchester United rời Craven Cottage với chỉ một điểm sau trận hòa 1-1 trước Fulham.

Kết quả ấy phản ánh đúng những gì người hâm mộ đã thấy: một đội bóng thiếu bản lĩnh, thiếu bản sắc, và dần rơi vào vòng xoáy của sự bế tắc. Thế nhưng, trong bức tranh u ám ấy, Matheus Cunha vẫn kịp để lại một vài tín hiệu lạc quan.

Cunha, bản hợp đồng 26 tuổi người Brazil, trở thành trung tâm của hầu hết pha tấn công đáng chú ý của CLB. Anh di chuyển rộng, biết cách tạo khoảng trống và thường xuyên thoát khỏi sự kèm cặp để mở ra cơ hội. Chỉ trong 13 phút đầu, Cunha tung ra ba cú dứt điểm, trong đó có pha bóng chạm cột dọc khiến khung thành Fulham chao đảo.

Không chỉ biết tự mình uy hiếp cầu môn, Cunha còn đóng vai trò “điểm nối” trong cách vận hành bóng. Tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 91%, cùng nhiều đường bóng táo bạo đưa thẳng vào khu vực cuối sân, cho thấy anh sẵn sàng gánh vác vai trò hạt nhân trên hàng công. Các đồng đội cũng hiểu điều đó và liên tục tìm đến Cunha, bởi sự chắc chắn và khả năng khống chế bóng của anh giúp Man United duy trì nhịp tấn công.

Điều ấn tượng hơn cả là Cunha không chỉ chơi bóng bằng sự tinh tế khi có bóng trong chân. Anh cũng để lại dấu ấn nhờ sự lăn xả ở khâu phòng ngự: thắng 100% các pha tranh chấp, hai lần thu hồi bóng và mang về hai quả đá phạt cho đội nhà. Trong một tập thể nhiều cầu thủ còn mờ nhạt, Cunha cho thấy sự bền bỉ và thái độ chiến đấu đáng khen ngợi.

Tuy vậy, một tiền đạo dù chơi hay đến mấy cũng không thể chỉ sống bằng sự nỗ lực. Cunha được mang về Old Trafford với mục tiêu rõ ràng: ghi bàn. Và thực tế là sau hai trận, hàng công “tái thiết” của Man United vẫn chưa một lần sút tung lưới đối thủ. Những pha xử lý mềm mại, những nỗ lực pressing chỉ có ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Chính ở điểm này, áp lực đang dồn nặng lên vai HLV Ruben Amorim. Một hàng công trị giá hàng trăm triệu bảng vẫn trắng lưới, trong khi hàng thủ lại liên tục mắc sai lầm khiến CLB mất điểm. Nếu không có sự cải thiện, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục giẫm chân tại chỗ trong vòng luẩn quẩn quen thuộc: kỳ vọng lớn, rồi vỡ mộng.

Cuộc chạm trán với Burnley cuối tuần này chẳng khác nào một bài kiểm tra sinh tử cho Man United. Nếu hàng công tiếp tục câm lặng, áp lực dành cho Amorim sẽ càng lớn, và mọi sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Với riêng Cunha, anh cần biến những pha xử lý kỹ thuật thành bàn thắng cụ thể - bởi chỉ khi đó, ánh sáng mà anh mang lại mới đủ sức xua đi bầu không khí u ám bao trùm Old Trafford.