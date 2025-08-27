Chelsea ép giá MU ở vụ Garnacho

Chelsea hy vọng có thể sở hữu tiền vệ Alejandro Garnacho với mức phí rẻ hơn phân nửa mức định giá của MU.

Garnacho chỉ muốn đến Chelsea. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, Chelsea muốn giảm mức phí chuyển nhượng của Garnacho từ 50 triệu bảng xuống còn 25-35 triệu bảng trong cuộc đàm phán với MU. "The Blues" tin rằng khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài ngày nữa sẽ đóng cửa, "Quỷ đỏ" chịu sức ép buộc phải bán Garnacho với mức giá thấp hơn so với dự tính.

Mặc dù có nhiều lời đề nghị từ các đội bóng châu Âu hàng đầu, bao gồm cả Bayern Munich, Garnacho được cho là quyết định chỉ chuyển đến sân Stamford Bridge. Đây là yếu tố quan trọng giúp Chelsea tự tin để ép giá MU trong những ngày còn lại của thị trường chuyển nhượng hè.

Ngoài ra, Garnacho muốn tiếp tục ở lại Premier League để phát triển sự nghiệp, đồng thời tranh tài tại đấu trường Champions League. Đây cũng là điều Chelsea có thể đáp ứng.

Garnacho bị gạch tên khỏi đội một của MU và gần như không còn cơ hội thi đấu dưới thời Ruben Amorim. Mối quan hệ giữa Garnacho và MU xấu đi từ tháng 12 năm ngoái, khi Amorim loại tiền vệ người Argentina và Marcus Rashford khỏi trận gặp Man City do thái độ kém chuyên nghiệp.

Garnacho cũng gây tranh cãi với hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt là khi mặc áo Aston Villa in tên Rashford. Động thái này khiến Garnacho bị nhiều CĐV MU quay lưng.

