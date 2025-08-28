Anna Kournikova mang thai lần thứ tư

Cựu tay vợt nổi tiếng Anna Kournikova đang mang thai đứa con thứ tư với nam ca sĩ Enrique Iglesias, theo tiết lộ từ tạp chí ¡Hola! (Tây Ban Nha).

Anna Kournikova từng là biểu tượng sắc đẹp của làng banh nỉ.

Ở tuổi 44, Kournikova đã bước vào giai đoạn giữa thai kỳ và được cho là có sức khỏe ổn định, mọi việc tiến triển thuận lợi.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chỉ vài tháng trước, hình ảnh Kournikova ngồi trên xe lăn và mang ủng chỉnh hình từng khiến người hâm mộ lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô. Tuy nhiên, lần xuất hiện gần đây khi đưa các con đến lớp võ thuật ở Miami đã phần nào xua tan những đồn đoán.

Kournikova và Iglesias, 50 tuổi, hiện đã có ba người con: cặp song sinh Lucy và Nicholas (7 tuổi) cùng cô con gái út Mary (5 tuổi). Cặp đôi gắn bó từ năm 2001, sau khi gặp nhau trên trường quay MV “Escape” của Iglesias, và từ đó đến nay vẫn duy trì lối sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư.

Trong khi Iglesias vẫn đều đặn đi lưu diễn toàn cầu, Kournikova hầu như vắng bóng trước công chúng. Lần hiếm hoi cô bị bắt gặp vào tháng 1 năm nay là ở trung tâm thương mại Bal Harbour (Miami) trong tình trạng phải ngồi xe lăn, càng làm dấy lên những lo ngại bởi sự nghiệp quần vợt của cô từng bị gián đoạn nhiều lần vì chấn thương lưng và bàn chân.

Anna Kournikova đang mang thai.

Anna Kournikova từng là một trong những gương mặt sáng giá nhất của làng quần vợt thế giới khi bước vào thi đấu chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi, leo lên hạng 8 thế giới ở nội dung đơn. Dù không có Grand Slam đơn nữ, cô lại để lại dấu ấn ở đôi nữ với Martina Hingis, giành hai chức vô địch Australian Open (1999, 2002). Trận đấu cuối cùng của Kournikova diễn ra vào năm 2003, khi cô mới 21 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian vào năm giải nghệ, cô từng nói: “Tôi sẽ chỉ chơi tennis chừng nào tôi còn thấy vui. Cần phải hiểu rằng tennis không phải là điều duy nhất quan trọng trong cuộc sống”.

Hai thập kỷ sau khi rời sân đấu, Kournikova giờ đây chuẩn bị viết tiếp hành trình làm mẹ, với niềm hạnh phúc sắp đón thêm một thành viên mới trong gia đình nhỏ cùng Enrique Iglesias.