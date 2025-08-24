Tượng đài nhan sắc của làng quần vợt giờ ra sao

Hình ảnh gần đây của cựu ngôi sao quần vợt Anna Kournikova khiến người hâm mộ bất ngờ.

Anna Kournikova từng là tay vợt quyến rũ nhất thế giới.

Hôm 23/8, người hâm mộ tại Florida bất ngờ bắt gặp Kournikova khi cô đang chăm sóc ba đứa trẻ của mình, bao gồm cặp song sinh Nicholas và Lucy (7 tuổi), cùng với cô con gái 5 tuổi Mary.

Sự xuất hiện của Kournikova khiến nhiều người hâm mộ vui mừng, đặc biệt là sau những lo ngại về sức khỏe của cô trong thời gian gần đây. Hồi tháng 1, Kournikova gây chú ý khi xuất hiện cùng chiếc xe lăn và đi giày chỉnh hình, khiến nhiều người băn khoăn về tình trạng sức khỏe của mình.

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này, nữ tay vợt trông khỏe mạnh trong một bộ trang phục thoải mái, cho thấy sự hồi phục tích cực. Kournikova đang cho thấy hình ảnh một người mẹ chăm lo cho gia đình, bỏ lại hào quang trên sân cỏ ở lại quá khứ.

Lần xuất hiện mới nhất của Kournikova.

Kournikova năm nay 44 tuổi. Cô không thường xuyên xuất hiện công khai kể từ khi giải nghệ. Sự nghiệp quần vợt của Kournikova từng đạt đỉnh cao khi xếp hạng thứ 8 thế giới ở nội dung đơn nữ vào năm 2000.

Mặc dù không giành được chức vô địch Grand Slam, Kournikova từng tiến vào bán kết Wimbledon năm 1997 và giành hai danh hiệu đôi nữ tại Australian Open vào các năm 1999 và 2002.

Sau khi giải nghệ vào năm 2003 ở tuổi 21 do chấn thương, Kournikova đã nhanh chóng chuyển sang sự nghiệp người mẫu. Cô nổi tiếng không chỉ bởi tài năng trên sân đấu mà còn bởi vẻ đẹp quyến rũ.

Năm 2002, Kournikova được bầu chọn là Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới, vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Britney Spears và Jennifer Lopez.

