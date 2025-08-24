Gyokeres lên tiếng về màn ăn mừng tranh cãi

Tiền đạo Viktor Gyokeres tỏ ra thích thú khi thực hiện pha ăn mừng vuốt tóc sau khi ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trước Leeds tại vòng 2 Premier League hôm 23/8.

Pha ăn mừng vuốt tóc gây tranh cãi của Gyokeres.

Gyokeres ghi bàn đầu tiên cho Arsenal chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, với một cú dứt điểm lạnh lùng sau khi xâm nhập vào vùng cấm. Anh ăn mừng bằng cách tạo hình "mặt nạ" bằng cách chập hai bàn tay lại, một động tác thể hiện sự tự tin và quyết tâm.

Không dừng lại ở đó, ở phút bù giờ cuối, Gyokeres đá penalty thành công để ấn định tỷ số 5-0. Sau khi hoàn tất cú đúp, cầu thủ người Thụy Điển tiến về phía máy quay và liên tục vuốt tóc, đi kèm với vẻ mặt đầy thách thức.

Đây dường như là hành động đáp trả lời mỉa mai, chế giễu từ cổ động viên, khi Gyokeres thi đấu không tốt trước MU ở trận ra quân và hiệp một trận gặp Leeds.

Khi được hỏi về màn ăn mừng vuốt tóc sau trận có phải là cú đáp trả những người chỉ trích mình, Gyokeres cười và đáp: "Có thể, đó là một phần của lý do".

Sau khi ghi được hai bàn đầu tiên cho Arsenal, Gyokeres không giấu nổi niềm vui: "Tôi rất hạnh phúc với kết quả này. Hai bàn thắng thật sự rất tuyệt vời. Chắc chắn, tôi cảm thấy áp lực. Tôi biết rằng tôi sẽ có cơ hội của mình sớm thôi. Chúng tôi đã thắng 5-0, đó là một ngày tuyệt vời".

Với màn trình diễn ấn tượng này, Gyokeres đã khẳng định vị trí của mình trong đội hình Arsenal. Anh và các đồng đội đang có khởi đầu thuận lợi với hai trận thắng và hai trận giữ sạch lưới, cho thấy họ đang đi đúng hướng trong mùa giải này.

Ma thuật phạt góc giúp Arsenal đánh bại MU Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.