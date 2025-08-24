Thắng đậm, Arsenal vẫn đau đầu vì chấn thương

Ở vòng 2 Premier League, dù đã thắng 5-0 trước Leeds vào đêm 23/8 (giờ Hà Nội), Arsenal phải chịu tổn thất lớn vì những trụ cột phải rời sân vì chấn thương.

Saka cùng Odegaard gặp chấn thương ở vòng 2 Premier League.

Trên sân Emirates, phút 38, sau pha va chạm, Martin Odegaard rời sân vì gặp vấn đề ở vai. Đội trưởng Arsenal không thể thi đấu trọn vẹn ở trận đấu thứ 200 trong màu áo “Pháo thủ”.

Người đeo băng đội trưởng sau đó, Bukayo Saka, cũng phải rời sân ở phút 51 vì chấn thương. “Bukayo cảm thấy điều gì đó ở gân khoeo của cậu ấy khi thi đấu”, HLV Mikel Arteta chia sẻ.

Cả Saka và Odegaard đều là trụ cột của Arsenal trong hơn 3 mùa giải qua. Người hâm mộ khó quên được phong độ sụt giảm của đội bóng London khi Saka chấn thương và ngồi ngoài mùa trước.

Đáng chú ý, đội chủ sân Emirates ghi nhận nhiều ca chấn thương trước trận đấu với Leeds. Havertz chấn thương sau trận gặp Man United. Ben White được ghi nhận gặp vấn đề ngay trước khi trận đấu ở vòng 2 bắt đầu.

Xét ở mặt tích cực, chấn thương của Havertz được cho là lý do khiến ban lãnh đạo Arsenal đẩy nhanh thương vụ mua Eze. Hàng ghế dự bị của đội cũng được đánh giá là chất lượng hơn nhiều mùa trước, nhờ những sự bổ sung hợp lý ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trong ngắn hạn, những giải pháp thay thế có thể làm dịu cơn đau đầu của Arteta. Tuy vậy, để đua vô địch được ở Ngoại Hạng Anh, HLV người Tây Ban Nha cần những trụ cột như Odegaard, Saka hay Havertz trở lại trong thời gian ngắn.

Trước khi rời sân, Saka kịp ghi 1 bàn vào lưới Leeds. Jurrien Timber ghi 2 bàn từ tình huống phạt góc, chứng tỏ sự nguy hiểm của “Pháo thủ” ở những pha cố định. Gyokeres ghi bàn đầu ở Premier League từ một pha đi bóng ấn tượng. Anh ấn định chiến thắng 5-0 của đội bóng bằng một quả phạt đền ở phút 90+5.