Thống kê gây choáng của HLV Arteta

Mikel Arteta chi hơn 1 tỷ euro trong thời gian dẫn dắt Arsenal, khiến áp lực giành danh hiệu lớn mùa này của HLV người Tây Ban Nha lớn hơn bao giờ hết.

Người hâm mộ đang chờ đợi Arteta biến số tiền chi tiêu khổng lồ thành vinh quang

Sau khi Crystal Palace xác nhận bán Eberechi Eze cho Arsenal với giá lên tới 67,5 triệu bảng (khoảng 80 triệu euro), tổng chi tiêu của HLV Arteta tại sân Emirates vượt mốc 1 tỷ euro. Theo The Athletic, kể từ thời điểm Arteta dẫn dắt Arsenal vào năm 2019, không HLV nào trên thế giới chi tiêu nhiều hơn HLV người Tây Ban Nha.

Chỉ riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Arsenal chi hơn 300 triệu euro, đưa đội bóng vượt xa nhiều đối thủ về mức đầu tư. Chỉ Liverpool (340 triệu euro) mua nhiều hơn Arsenal hè này.

Khi xét đến chi tiêu ròng (tiền mua cầu thủ trừ tiền bán cầu thủ), kể từ khi Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12/2019, đội bóng Bắc London bỏ ra tới 850 triệu euro, vượt xa Manchester City - đội chỉ thực chi 198 triệu bảng dưới thời Pep Guardiola trong cùng khoảng thời gian.

Dù vậy, thành công của Manchester City với liên tiếp các chức vô địch Premier League và 1 danh hiệu Champions League trong 5 năm qua so sánh với con số 1 danh hiệu FA Cup của Arsenal làm nổi bật áp lực Arteta phải đối mặt.

Chiến lược chi tiêu của Arteta được hậu thuẫn bởi chủ sở hữu Stan Kroenke, người trao cho HLV này niềm tin lớn trên thị trường chuyển nhượng, để xây dựng một Arsenal có thể cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, nếu Arsenal tiếp tục trắng tay mùa này, khả năng HLV Mikel Arteta bị sa thải là có thể xảy ra.