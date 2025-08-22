Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thống kê gây choáng của HLV Arteta

  • Thứ sáu, 22/8/2025 06:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mikel Arteta chi hơn 1 tỷ euro trong thời gian dẫn dắt Arsenal, khiến áp lực giành danh hiệu lớn mùa này của HLV người Tây Ban Nha lớn hơn bao giờ hết.

Người hâm mộ đang chờ đợi Arteta biến số tiền chi tiêu khổng lồ thành vinh quang

Sau khi Crystal Palace xác nhận bán Eberechi Eze cho Arsenal với giá lên tới 67,5 triệu bảng (khoảng 80 triệu euro), tổng chi tiêu của HLV Arteta tại sân Emirates vượt mốc 1 tỷ euro. Theo The Athletic, kể từ thời điểm Arteta dẫn dắt Arsenal vào năm 2019, không HLV nào trên thế giới chi tiêu nhiều hơn HLV người Tây Ban Nha.

Chỉ riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Arsenal chi hơn 300 triệu euro, đưa đội bóng vượt xa nhiều đối thủ về mức đầu tư. Chỉ Liverpool (340 triệu euro) mua nhiều hơn Arsenal hè này.

Khi xét đến chi tiêu ròng (tiền mua cầu thủ trừ tiền bán cầu thủ), kể từ khi Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12/2019, đội bóng Bắc London bỏ ra tới 850 triệu euro, vượt xa Manchester City - đội chỉ thực chi 198 triệu bảng dưới thời Pep Guardiola trong cùng khoảng thời gian.

Dù vậy, thành công của Manchester City với liên tiếp các chức vô địch Premier League và 1 danh hiệu Champions League trong 5 năm qua so sánh với con số 1 danh hiệu FA Cup của Arsenal làm nổi bật áp lực Arteta phải đối mặt.

Chiến lược chi tiêu của Arteta được hậu thuẫn bởi chủ sở hữu Stan Kroenke, người trao cho HLV này niềm tin lớn trên thị trường chuyển nhượng, để xây dựng một Arsenal có thể cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, nếu Arsenal tiếp tục trắng tay mùa này, khả năng HLV Mikel Arteta bị sa thải là có thể xảy ra.

Điều khoản lạ trong hợp đồng Roy Keane ở MU

Roy Keane vừa hé lộ những chi tiết đáng kinh ngạc trong các bản hợp đồng của ông với Manchester United, bao gồm cả quyền lợi về các chuyến bay và khoản tiền thưởng hàng năm rất lớn.

11 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Mikel Arteta Ngoại hạng Anh Crystal Palace Arsenal

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý