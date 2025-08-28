Sau khi vượt MU, Grimsby Town sẽ gặp ai tại vòng 3?

Sau khi vượt qua MU tại vòng 2 Carabao Cup, Grimsby Town tiếp tục chuyến phiêu lưu tại vòng 3 khi làm khách của Sheffield Wednesday, đội bóng đang xếp thứ 21 tại Championship.

Các cầu thủ Grimsby ăn mừng sau khi loại MU tại Carabao Cup

Newcastle sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Carabao Cup trên sân nhà, tiếp đón Bradford City, trong khi các đại diện Ngoại hạng Anh góp mặt ở cúp châu Âu cũng đã biết đối thủ tại vòng ba.

Đoàn quân của HLV Eddie Howe từng đánh bại Liverpool trong trận chung kết tại Wembley hồi tháng 3 và nay được trao cho một lá thăm thuận lợi, khi gặp Bradford - đội đang đứng thứ tư ở League One.

Liverpool sẽ tiếp đón Southampton (Championship), trong khi Arsenal làm khách trước Port Vale và Chelsea hành quân tới sân Lincoln. Đây là những trận đấu tiềm ẩn nguy cơ sảy chân cho các “ông lớn” Premier League.

Crystal Palace chạm trán đối thủ cùng thành phố Millwall, tái hiện cặp đấu nảy lửa tại FA Cup mùa trước. Trong các cặp đấu toàn Ngoại hạng Anh, Brentford gặp Aston Villa, còn Wolves tiếp Everton.

Man Utd trở thành "ông lớn" đầu tiên bị loại khỏi League Cup.

Ở những trận đấu khác, Manchester City có chuyến hành quân ngắn tới Huddersfield, trong khi trận đấu Carabao Cup đầu tiên dưới thời tân HLV Thomas Frank của Tottenham sẽ là cuộc đối đầu với Doncaster Rovers. Brighton, sau màn vùi dập Oxford 6-0, sẽ đến làm khách trước Barnsley.

Trước lễ bốc thăm, ban tổ chức xác định trước việc tám đội Ngoại hạng Anh tham dự Champions League và Europa League sẽ được thi đấu sân nhà hay sân khách ở vòng ba. Những đội bóng này được xếp hạt giống, bốc thăm sớm hơn so với phần còn lại nhưng không thể gặp nhau, nhằm tránh rắc rối về lịch thi đấu.

Vòng ba sẽ được tổ chức xen kẽ trong hai tuần để đảm bảo không trùng với lịch của các cúp châu Âu. Do Conference League chỉ khởi tranh từ tháng 10 nên Crystal Palace không nằm trong nhóm đội hạt giống.

Các cặp đấu cụ thể: Port Vale v Arsenal Swansea v Nottingham Forest Lincoln City v Chelsea Tottenham v Doncaster Brentford v Aston Villa Huddersfield Town v Manchester City Liverpool v Southampton Newcastle v Bradford City Sheffield Wednesday v Grimsby Town Wolves v Everton Crystal Palace v Millwall Burnley v Cardiff City Wrexham v Reading Wigan v Wycombe Barnsley v Brighton Fulham v Cambridge