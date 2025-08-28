Antony dọn đồ rời MU

Tiền đạo Antony có động thái rõ ràng để chuẩn bị cho cuộc sống mới tại Tây Ban Nha.

Antony đang lưu trú tại khách sạn.

The Sun cho biết Antony quyết định dọn ra khỏi căn biệt thự của mình ở Manchester và hiện lưu trú trong một khách sạn gần sân bay. Chi phí cho mỗi phòng tại khách sạn 4 sao này khoảng 130 bảng mỗi đêm, một con số không đáng kể so với mức lương 200.000 bảng mỗi tuần của anh tại MU.

Đây là động thái rõ ràng cho thấy chân sút người Brazil sắp chia tay MU để trở lại Betis thi đấu ở mùa 2025/26. Trước đó, Antony được HLV Ruben Amorim thông báo không còn tương lai tại sân Old Trafford, dù vẫn còn hợp đồng đến năm 2027.

The Sun cho biết Antony muốn cuộc đàm phán giữa MU và Betis sớm hoàn tất để anh tập trung cho mùa giải hiện tại. Tiền đạo người Brazil được chào đón trở lại La Liga thi đấu. Trong 26 trận chơi cho Betis ở mùa trước, anh ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần, góp công lớn đưa đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vào chung kết Europa Conference League.

Hôm 27/8, Antony cũng chia sẻ dòng trạng thái đáng chú ý, ẩn ý việc chuẩn bị chia tay MU. “Đau đớn làm bạn mạnh mẽ hơn. Nỗi sợ khiến bạn dũng cảm hơn. Sự kiên nhẫn làm bạn khôn ngoan hơn", Antony viết.

MU ưu tiên bán đứt Antony ngay hè này. Nhưng sau nhiều nỗ lực đàm phán bất thành, "Quỷ đỏ" chấp nhận để tiền đạo người Brazil rời đi theo dạng cho mượn.

