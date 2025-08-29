Tuần thảm họa của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử dự các giải đấu của châu Âu, khi cả 4 đội bóng hàng đầu của quốc gia này đều thất bại cay đắng ở vòng play-off.

Fenerbahçe để thua Benfica và hết cơ hội dự UEFA Champions League mùa này.

Chỉ trong vòng 2 ngày, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến thất bại liên tiếp của 4 đội bóng lớn. Fenerbahce bị loại bởi Benfica (Bồ Đào Nha) tại vòng play-off cuối cùng UEFA Champions League. Đội bóng của Mourinho chấm dứt hy vọng tham gia vòng phân hạng Champions League và sẽ phải chơi ở Europa League mùa này.

Ba đội bóng khác gồm Samsunspor (thua Panathinaikos tại vòng play-off Europa League), Besiktas (thua Lausanne-Sport tại vòng play-off Conference League) và Istanbul Basaksehir (thua Universitatea Craiova tại vòng play-off Conference League), đều hết cơ hội dự cúp châu Âu mùa này.

Theo Hurriyet, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia đầu tiên trong top 10 giải vô địch hàng đầu châu Âu bị loại tới 3 CLB ở vòng play-off cuối cùng của các cúp châu Âu mùa này. AS gọi đây là cú sốc lớn với nền bóng đá đầy tham vọng như Thổ Nhĩ Kỳ.

Các thất bại này không chỉ chấm dứt cơ hội tham gia các giải đấu châu Âu mùa này của nhiều đội Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn ảnh hưởng đến ngân sách và uy tín của các CLB. HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa bị Besiktas sa thải sau trận thua Lausanne-Sport, trong khi Jose Mourinho cũng đứng trước nguy cơ rời Fenerbahce.

Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, hiện xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng các giải đấu của UEFA, được kỳ vọng gây tiếng vang ở cúp châu Âu mùa này. Song, họ chỉ còn Galatasaray chơi ở Champions League và Fenerbahce chơi ở Europa League mùa này.