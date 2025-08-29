Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuần thảm họa của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

  • Thứ sáu, 29/8/2025 06:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử dự các giải đấu của châu Âu, khi cả 4 đội bóng hàng đầu của quốc gia này đều thất bại cay đắng ở vòng play-off.

Fenerbahçe để thua Benfica và hết cơ hội dự UEFA Champions League mùa này.

Chỉ trong vòng 2 ngày, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến thất bại liên tiếp của 4 đội bóng lớn. Fenerbahce bị loại bởi Benfica (Bồ Đào Nha) tại vòng play-off cuối cùng UEFA Champions League. Đội bóng của Mourinho chấm dứt hy vọng tham gia vòng phân hạng Champions League và sẽ phải chơi ở Europa League mùa này.

Ba đội bóng khác gồm Samsunspor (thua Panathinaikos tại vòng play-off Europa League), Besiktas (thua Lausanne-Sport tại vòng play-off Conference League) và Istanbul Basaksehir (thua Universitatea Craiova tại vòng play-off Conference League), đều hết cơ hội dự cúp châu Âu mùa này.

Theo Hurriyet, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia đầu tiên trong top 10 giải vô địch hàng đầu châu Âu bị loại tới 3 CLB ở vòng play-off cuối cùng của các cúp châu Âu mùa này. AS gọi đây là cú sốc lớn với nền bóng đá đầy tham vọng như Thổ Nhĩ Kỳ.

Các thất bại này không chỉ chấm dứt cơ hội tham gia các giải đấu châu Âu mùa này của nhiều đội Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn ảnh hưởng đến ngân sách và uy tín của các CLB. HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa bị Besiktas sa thải sau trận thua Lausanne-Sport, trong khi Jose Mourinho cũng đứng trước nguy cơ rời Fenerbahce.

Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, hiện xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng các giải đấu của UEFA, được kỳ vọng gây tiếng vang ở cúp châu Âu mùa này. Song, họ chỉ còn Galatasaray chơi ở Champions League và Fenerbahce chơi ở Europa League mùa này.

Tường Linh

Jose Mourinho Mourinho Solskjaer Fenerbahce

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

