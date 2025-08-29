Ole Gunnar Solskjaer chính thức bị Besiktas sa thải, đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Besiktas chia tay Ole Gunnar Solskjaer khi mùa giải 2025/26 chỉ mới bắt đầu.

Rạng sáng 29/8, Solskjaer bị sa thải sau thất bại 0-1 của Besiktas trước Lausanne Sport, tại lượt về vòng play-off cuối cùng Conference League 2025/26. Quyết định này được đưa ra chỉ vài phút sau khi Besiktas mất cơ hội tham dự các giải đấu cúp của châu Âu mùa này.

Trong một thông báo chính thức, Besiktas cho biết: “Hợp đồng với HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bị chấm dứt theo quyết định tại cuộc họp hội đồng quản trị. Sau cuộc họp, chủ tịch Serdal Adali đã gửi lời cảm ơn đến Solskjaer vì những đóng góp của ông cho đến thời điểm hiện tại”.

Đây là dấu chấm hết cho hành trình 8 tháng của Solskjaer tại Thổ Nhĩ Kỳ. Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV trưởng Besiktas vào tháng 1 và đã dẫn dắt đội bóng cán đích ở vị trí thứ 4 tại Süper Lig mùa trước, thành tích đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, thất bại trước Lausanne tại vòng play-off Conference League, trước đó là việc bị loại khỏi vòng play-off Europa League bởi Shakhtar Donetsk – trở thành giọt nước tràn ly với ban lãnh đạo Besiktas.

Dưới thời Solskjaer, Besiktas không chơi quá tệ ở giải quốc nội. Tuy nhiên, phong độ kém cỏi của họ tại các giải đấu châu Âu, đặc biệt là thất bại trước Lausanne – đội bị đánh giá thấp hơn nhiều – khiến HLV người Na Uy mất đi sự tín nhiệm.