Newcastle 'kích nổ' bom tấn đắt nhất lịch sử

Newcastle United hoàn tất bản hợp đồng với tiền đạo Nick Woltemade của Stuttgart.

Nick Woltemade chuẩn bị gia nhập Newcastle.

Theo The Athletic, Daily Mail và chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, cuộc đàm phán giữa đôi bên đã hoàn tất. Thương vụ có tổng chi phí lên đến 80 triệu euro, bao gồm 75 triệu euro phí chuyển nhượng cùng 5 triệu euro phụ phí, qua đó biến Woltemade thành tân binh đắt nhất lịch sử CLB vùng Đông Bắc nước Anh.

Daily Mail mô tả đây là một “thương vụ gây sốc” khi Newcastle vượt mặt nhiều đối thủ để giành chữ ký của cầu thủ trẻ sáng giá này.

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh buộc phải lên kế hoạch bổ sung hàng công sau khi Callum Wilson rời đi theo dạng tự do, trong khi ngôi sao số một trên hàng tiền đạo, Alexander Isak – hiện từ chối ra sân do mong muốn được chuyển đến Liverpool.

Woltemade, 23 tuổi, nổi lên như một trong những chân sút trẻ tiềm năng nhất châu Âu. Anh vừa trải qua kỳ Euro U21 ấn tượng cùng đội tuyển Đức và tiếp nối bằng màn trình diễn bùng nổ tại Bundesliga mùa giải 2024/25. Trong màu áo Stuttgart, tiền đạo cao 1,98 m đã ghi 12 bàn sau 28 lần ra sân, qua đó lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn, trong đó có Bayern Munich.

Nếu thành công với Woltemade, Newcastle không chỉ giải quyết được bài toán hàng công trước thềm mùa giải mới, mà còn sở hữu một tiền đạo trẻ đầy tiềm năng để xây dựng tương lai lâu dài. Về phía Isak, CLB chủ sân St James' Park tuyên bố chỉ để anh rời đi nếu nhận đủ 150 triệu euro phí chuyển nhượng. Hiện tại, Liverpool đang ra giá 140 triệu cho cầu thủ sinh năm 1998.