Người thừa của MU có bến đỗ mới

Hậu vệ Tyrell Malacia chuẩn bị rời MU để gia nhập Elche ở La Liga trong một thương vụ cho mượn dài hạn.

Malacia sắp rời MU. Ảnh: Reuters.

Theo Voetbal, MU và Elche bắt đầu đàm phán về một bản hợp đồng cho mượn Malacia trong mùa giải 2025/26. Hậu vệ này rất háo hức với viễn cảnh được chơi bóng tại Tây Ban Nha. Elche cũng sẵn sàng trao cơ hội ra sân thường xuyên cho hậu vệ người Hà Lan.

Trong suốt mùa hè này, Malacia nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ, gồm Roma, Besiktas, Porto và Lille. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán đã không diễn ra.

Kể từ năm 2023, Malacia chỉ có 696 phút thi đấu trong 12 trận, một con số ít ỏi cho một cầu thủ ở tuổi 26. Anh gia nhập MU từ Feyenoord vào năm 2022 nhưng phải nghỉ thi đấu cả mùa giải 2024/25 do chấn thương.

Sau khi trở lại sân cỏ vào tháng 11/2023, Malacia được MU đem cho mượn tại PSV nhưng chỉ có 8 lần ra sân tại Eredivisie, trong đó chỉ 3 lần là đá chính.

Dưới thời Ruben Amorim, Malacia bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của MU. Đội hình "Quỷ đỏ" có nhiều cầu thủ chơi hậu vệ trái như Luke Shaw, Diogo Dalot, Patrick Dorgu và tân binh Diego Leon.

Thời gian qua, Malacia phải tự tập riêng và tách biệt khỏi đội một. Anh đang kỳ vọng việc sang La Liga thi đấu có thể vực dậy sự nghiệp đang dần lụi tàn của bản thân.

