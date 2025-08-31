Hai cú đánh đầu hỏng, Sesko bị nuốt chửng bởi áp lực

Được kỳ vọng trở thành lời giải cho hàng công Man Utd, Sesko lại mở màn bằng những pha bỏ lỡ khiến sức ép nặng thêm trên vai tân binh 22 tuổi.

Sesko vẫn chưa có bàn thắng cho MU.

Benjamin Sesko mới đặt chân đến Manchester United chưa đầy một tháng, nhưng hai pha đánh đầu hỏng trước Burnley đủ để khiến sức ép đè nặng lên vai tiền đạo 22 tuổi. Với cái giá 74 triệu bảng, anh không có nhiều thời gian để học việc - bởi Old Trafford chỉ đòi hỏi bàn thắng, ngay lập tức.

Cú đánh đầu đi đâu về đâu

Khoảnh khắc Bryan Mbeumo treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm, Sesko bật cao hơn tất cả. Khán đài nín thở chờ đợi lưới rung. Nhưng bóng lại vọt lên nóc khung thành. Vài phút sau, Diogo Dalot cũng đặt quả bóng đúng trán tân binh người Slovenia. Lần này còn thuận lợi hơn, song cú dứt điểm lại bay chệch hẳn cột dọc, vô hại đến khó tin.

Hai cơ hội liên tiếp bị phung phí trong bối cảnh Man Utd đang khát bàn thắng. Sesko không chỉ bỏ lỡ cơ hội ghi dấu ấn, mà còn tự kéo cả kỳ vọng của anh xuống mức báo động.

Old Trafford chưa bao giờ là nơi dễ thở cho những bản hợp đồng lớn. CĐV vẫn nhớ Wayne Rooney lập hat-trick ngay trận ra mắt, Ruud Van Nistelrooy sút tung lưới trong ngày đầu, Robin Van Persie mở tài khoản ngay trên sân khấu quen thuộc. So với những “cú chào sân” ấy, màn trình diễn nhạt nhòa của Sesko chỉ càng khắc sâu sự tương phản.

74 triệu bảng không được mua về để tiếc nuối. Một trung phong ở Man Utd không thể chỉ bật cao, chọn chỗ hay “suýt nữa thành bàn”. Anh phải ghi bàn, bởi đó là tiêu chuẩn đã khắc vào lịch sử câu lạc bộ.

Sesko đã có cơ hội, nhưng chưa thể ghi bàn.

Mùa trước, Ruben Amorim kết luận Rasmus Hojlund không đủ sắc bén để dẫn dắt hàng công. Kết quả là tiền đạo Đan Mạch rời sang Napoli, nhường chỗ cho Sesko với tư cách “nâng cấp”. Nhưng chỉ sau vài tuần, hình ảnh cũ lại tái hiện: một trung phong lao vào vị trí chậm nhịp, xoay sở vụng về, đánh mất bóng ở những tình huống đơn giản.

Từ Grimsby tại Carabao Cup đến Burnley ở Premier League, Sesko chưa cho thấy mình khác biệt. Thậm chí, dáng vẻ vụng về của anh gợi nhớ tới Wout Weghorst - cái tên từng bị coi là “sai lầm ngắn hạn” ở Old Trafford.

Amorim nhanh chóng bảo vệ cậu học trò: Sesko chưa đạt thể lực tốt nhất, chưa có trận nào chơi trọn 90 phút trong giai đoạn tiền mùa giải, thậm chí còn phải chống chọi với chuột rút. “Chúng tôi phải bảo vệ cậu ấy”, HLV người Bồ nhấn mạnh.

Vấn đề thể trạng có thể thông cảm, nhưng Man Utd không thể chờ mãi. Trái ngược với Sesko, Mbeumo - một tân binh khác - đã hòa nhập tức thì, tạo cơ hội và gây nguy hiểm liên tục. Sự đối lập này càng khoét sâu vào nỗi thất vọng mà Sesko mang lại.

Bài toán của chiếc áo số 9

Old Trafford cần một trung phong biết gánh vác. Từ Denis Law, Van Nistelrooy cho đến Van Persie, chiếc áo số 9 của Man Utd luôn gắn liền với bản năng sát thủ. Nhưng trong kỷ nguyên hậu Sir Alex, vị trí ấy trở thành khoảng trống chưa ai lấp đầy lâu dài. Sesko được chọn để kết thúc vòng luẩn quẩn ấy - song anh mới chỉ gieo thêm hoài nghi.

Thời gian không chờ đợi Sesko.

Thời gian không đứng về phía Amorim. Một HLV đang chịu áp lực không thể trông chờ vào “dự án phát triển tiền đạo” kéo dài nhiều năm. Sesko phải ghi bàn ngay, để tự giải thoát bản thân và cứu chính nhà cầm quân.

Sesko còn trẻ, tiềm năng lớn, nhưng giá trị 74 triệu bảng tước đi quyền được sai. Anh không còn là “cầu thủ triển vọng” mà là bản hợp đồng bom tấn, buộc phải trở thành lời giải tức thì. Một cú đánh đầu thành bàn có thể xoay chuyển tất cả: lấy lại niềm tin từ khán đài, giảm tải sức ép từ truyền thông, và đưa chính anh ra khỏi cái bóng Hojlund.

Ngược lại, nếu những pha bỏ lỡ tiếp tục lặp lại, Sesko có nguy cơ trở thành cái tên nối dài danh sách “thất vọng đắt giá” của Man Utd – một bản án mà Old Trafford đã quá quen sau hơn một thập kỷ mòn mỏi.

Sesko vẫn còn cơ hội để thay đổi định mệnh, nhưng quỹ thời gian dành cho anh ngày càng ít. Man Utd cần bàn thắng, cần một số 9 thực thụ, cần một biểu tượng mới để bám víu. Nếu Sesko không sớm đáp lại, chiếc áo nặng 74 triệu bảng sẽ trở thành gánh nặng nghiền nát sự nghiệp của anh ngay từ khi nó vừa bắt đầu.