Mbappe giải cứu tuyển Pháp

Rạng sáng 10/9, Pháp chật vật đánh bại Iceland 2-1 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu nhờ bàn thắng và pha kiến tạo của Kylian Mbappe.

Mbappe tỏa sáng.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Pháp nhập cuộc tự tin nhưng lại bị dội gáo nước lạnh là bàn thua ngay ở phút 21. Michael Olise lóng ngóng chuyền thẳng vào chân Andri Gudjohnsen. Cầu thủ thuộc biên chế Blackburn thoải mái tạo điểm cắt cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Pháp dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, nỗ lực của Mbappe, Marcus Thuram, Olise đều không thắng được phản xạ của thủ môn Elias Olafsson. "Les Bleus" phải nhờ đến một quả phạt đền ở phút 45 mới có thể gỡ hòa. Mbappe không mắc sai lầm để ghi bàn thắng thứ 52, nhiều hơn 1 so với thành tích của huyền thoại Thierry Henry.

Sang hiệp hai, Pháp vẫn dồn ép đối thủ. Phút 62, Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn với pha thoát xuống rồi kiến tạo cho Bradley Barcola ghi một trong những bàn dễ nhất sự nghiệp.

Đến phút 68, chủ nhà tự làm khó khi Aurelien Tchouameni nhận thẻ đỏ vì đạp gầm giày vào ống đồng cầu thủ đội khách. Iceland cố gắng vùng lên và suýt tạo nên bất ngờ trước đối thủ đứng thứ 3 thế giới.

Phút 88, Andri Gudjohnsen nhận bóng từ đồng đội rồi liên tiếp dứt điểm từ cự ly gần, đánh bại Mike Maignan. CĐV tại Pars des Princes chỉ có thể thở phào khi trọng tài tham khảo video làm chậm và phát hiện cầu thủ đội khách đã phạm lỗi kéo áo trong pha tấn công. Theo đó, bàn thắng của Iceland bị hủy.

Quyết định của tổ trọng tài giúp Pháp giữ lại 3 điểm sau trận thắng nhọc nhằn trước đối thủ kém đến 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Cục diện bảng D.