Cầu thủ Anh bị chiếu laser vào mặt

Các CĐV Serbia có hành vi xấu xí trong thất bại 0-5 của đội tuyển nước này trước tuyển Anh tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/9.

Trung vệ Ezri Konsa phản ứng khi bị chiếu laser vào mặt.

Tuyển Anh dẫn trước 2-0 trước khi hiệp một kết thúc, nhờ vào các bàn thắng của Harry Kane và Noni Madueke. Tuy nhiên, tình huống căng thẳng xảy ra khi các CĐV Serbia chiếu đèn laser vào mặt của trung vệ Ezri Konsa. Cầu thủ của Aston Villa bị phân tâm và phải che mặt trước hành động xấu xí của CĐV đối thủ.

Trước đó, hậu vệ Reece James cũng bị chiếu đèn laser khi thực hiện một quả đá phạt cho tuyển Anh. Sau sự cố này, trọng tài Clement Turpin phải tạm dừng trận đấu để thảo luận với trợ lý của mình.

Ngay sau đó, một thông báo bằng tiếng Serbia được phát đi, yêu cầu người hâm mộ ngừng sử dụng đèn laser. Tuy nhiên, nhóm CĐV quá khích không hài lòng với yêu cầu này và đã phản ứng bằng những tiếng la ó.

Một cổ động viên còn cố gắng làm gián đoạn lối chơi của tuyển Anh bằng cách làm giả tiếng còi trọng tài.

Bất chấp những rắc rối, Konsa vẫn tỏa sáng khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh ngay đầu hiệp hai. Hai pha lập công còn lại của "Tam sư" đến từ nỗ lực của Marc Guehi và Marcus Rashford, giúp ấn định chiến thắng 5-0.

Trận thắng này giúp tuyển Anh xây chắc ngôi đầu bảng K với 15 điểm, hơn đội nhì bảng Albania đến 7 điểm sau 5 trận.

