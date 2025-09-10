U23 Việt Nam - vui có, nhưng chưa ‘sướng’

Tấm vé đến sân chơi châu lục là kết quả tất yếu, song những chiến thắng nhọc nhằn trước Singapore và Yemen cho thấy U23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm.

Chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: Thủ Khúc.

U23 Việt Nam lần thứ sáu liên tiếp giành vé dự VCK U23 châu Á hẳn nhiên mang lại niềm vui cho khán giả. Nhưng phải thừa nhận, đoàn quân của ông Kim Sang Sik chưa đem đến cảm giác sướng khi lối chơi vẫn chưa chạm được giới hạn của cảm xúc thanh thoát.

Chưa sướng ở điểm nào?

Thực ra, chiếc vé dự VCK U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam với ngôi nhất bảng C không phải là bất ngờ. Đó là điều được dự cảm bởi các đối thủ đều bị đánh giá thấp hơn so với đoàn quân của ông Kim Sang Sik.

Nếu làm phép tính bắc cầu khi so với vị trí của các ĐTQG, thì tất cả đều đứng kém ĐT Việt Nam vài chục bậc càng thấy rõ sự chênh lệch về trình độ ở lứa U23. Ngoài ra, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà.

Tất nhiên, đoàn quân của ông Kim chẳng được hưởng lợi nào từ các quyết định của trọng tài, tuy nhiên sân nhà đem đến cảm giác thoải mái, tự tin hơn, mặt sân cũng thân thuộc và đặc biệt là thời tiết cũng không có gì lạ lẫm là những ưu thế mà 3 đối thủ không có.

Vì những lẽ đó, U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 là điều tất lẽ dĩ ngẫu sẽ phải đến.

Vấn đề cần quan tâm hơn có chăng trong các trận vòng loại này là màn trình diễn của các học trò ông Kim. Phải thừa nhận rằng hành trình giành vé chưa đem đến cảm giác sung sướng cho khán giả bằng những trận cầu mãn nhãn. Bởi các chiến thắng của U23 Việt Nam hết sức nhọc nhằn.

Màn trình diễn của U23 Việt Nam chưa thuyết phục. Ảnh: Thủ Khúc.

Hai màn trình diễn với tỷ số sít sao (1-0) trước U23 Singapore và U23 Yemen là hiện hữu của nỗi ưu tư ấy. Có thể thấy, các cầu thủ và HLV Kim đều phải vắt hết sức lực và trí lực mới tìm kiếm được những chiến thắng hết sức nhọc nhằn bằng tỷ số tối thiểu.

Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngay từ đầu, những sự thay người trên sân chắc hẳn không phải là để kỳ vọng tạo nên đột biến, để tìm sự khác biệt. Đằng này, chính sự bế tắc trong lối chơi đó buộc ông Kim phải huy động trí lực để tìm giải pháp.

Trước U23 Yemen, ông Kim phải sớm thay cả 3 cầu thủ ở hàng công là Ngọc Mỹ, Quốc Việt và Văn Khang bằng Đình Bắc, Thanh Nhàn và Văn Thuận ở phút 40.

Đòi hỏi là động lực để tiến bộ

U23 Việt Nam kiểm soát bóng chủ động hoàn toàn trong cả 3 trận đấu. Nhưng cũng cần hiểu rằng, một trong những lý do là đối phương chủ động nhường sân để đảm bảo số đông cho hệ thống phòng ngự.

Trong bóng đá, kiểm soát bóng nhiều không đồng nghĩa là lối chơi phát huy hiệu quả. Lối đá có hiệu quả hay không thể hiện ở các phương án hãm thành, làm phá sản chiến thuật của đối phương để mở đường vào cầu môn đối thủ.

Trên phương diện này, U23 Việt Nam chưa làm tốt. Trước U23 Yemen, đoàn quân của ông Kim kiểm soát bóng 55% nhưng chỉ có 5 pha dứt điểm và 1 cú sút trúng đích cho dù sử dụng đến 6 tiền đạo.

Trước đó ở trận gặp U23 Singapore, U23 Việt Nam kiểm soát bóng đến 73%, tung đến 19 cú sút nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Các đối thủ gần như không dám tấn công nhưng cũng có một vài tình huống ngon ăn. Nếu không may đối thủ ghi được bàn một khi lên bóng thì có lẽ, U23 Việt Nam sẽ khó giành được chiến thắng trước U23 Singapore hay U23 Yemen nếu lấy số bàn thắng để làm phép so sánh.

U23 Việt Nam cần cải thiện nhiều. Ảnh: Thủ Khúc.

Vui vì U23 Việt Nam giành vé dự VCK nhưng đoàn quân của ông Kim chưa đem đến cảm giác mãn nhãn vì lẽ đó. Tất nhiên, đặt ra những vấn đề trên khi đã cầm chiếc vé đến sân chơi châu lục không phải là sự chỉ trích.

Nhìn rõ những hạn chế là cách để U23 Việt Nam tìm ra giải pháp hữu hiệu hơn cho những giải đấu sắp tới mà trước mắt là SEA Games 2025. HLV Kim cũng gần như chắc chắn sử dụng đội quân hiện tại để chinh phục tấm HLV ở Thái Lan vào cuối năm.

Cần biết rằng đây cũng chính là lực lượng đưa U23 Việt Nam lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Một vẫn đội quân ấy, vẫn lối chơi ấy mà không có giải pháp để tạo nên sự biến ảo, mới mẻ trong lối chơi thì U23 Việt Nam sẽ không khó để đối phương bắt bài.

Lúc ấy, mục tiêu chung kết SEA Games 2025 khó lòng trở thành hiện thực. Đó là chưa kể đến VCK U23 châu Á 2026 khi các đối thủ sắp tới sẽ có trình độ và đẳng cao hơn nhiều.