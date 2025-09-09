U23 Indonesia không qua vòng loại giải châu Á

Tối 9/9, U23 Indonesia thua Hàn Quốc 0-1, qua đó lỡ hẹn với tấm vé dự giải châu Á vào đầu năm 2026.

U23 Indonesia không qua vòng loại.

Những lời động viên từ Chủ tịch Erick Thohir và sự cổ vũ của khán giả nhà là không đủ để giúp U23 Indonesia khỏa lấp khoảng cách lớn về trình độ với Hàn Quốc. Trận thua 0-1 khiến "The Young Garuda" lỡ hẹn với vòng chung kết giải châu Á diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026.

Sau 2 trận, Indonesia chỉ có 4 điểm và không nằm trong nhóm đội đứng thứ hai có thành tích tốt. Thầy trò HLV Gerald Vanenburg trả giá đắt khi để U23 Lào cầm hòa 0-0 ngay trận ra quân.

U23 Indonesia không qua vòng loại là bất ngờ lớn, bởi lứa cầu thủ trẻ của xứ Vạn đảo vừa gây tiếng vang khi giành vị trí thứ 4 chung cuộc ở giải đấu cách đây 2 năm.

Trên sân Gelora Delta, Rafael Struick cùng đồng đội chơi đầy cố gắng nhưng không thể tạo ra sóng gió về phía khung thành đội khách. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc chỉ cần một cơ hội để định đoạt số phận đối thủ xứ Vạn đảo.

Phút thứ 6, Hwang Doyun chạy chỗ rồi tung cú dứt điểm cận thành chuẩn xác, biến pha lăn xả của các hậu vệ chủ nhà thành vô nghĩa.

Trong hiệp hai, U23 Hàn Quốc chủ động giảm nhịp độ. Khả năng cầm bóng chắc chắn của đại diện Đông Á khiến Indonesia bất lực và không có nổi một cơ hội đáng chú ý. Nếu thủ thành Cahya không chơi tập trung, Indonesia đã phải nhận bàn thua ở ngay đầu hiệp hai.