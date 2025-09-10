Kém cả Campuchia, thủ môn U23 Indonesia xin lỗi

Thủ môn Cahya Supriadi của U23 Indonesia gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau khi không thể giúp “Garuda Muda” giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Thủ môn Supriadi xin lỗi người hâm mộ

Ở trận quyết định vòng loại diễn ra tối 9/9 tại sân Gelora Delta Sidoarjo, U23 Indonesia phải thắng mới giành được vé đến vòng chung kết. Thế nhưng, đội chủ nhà để thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc.

Được HLV tin tưởng trao suất bắt chính, Cahya Supriadi thực tế đã có màn trình diễn xuất sắc. Dù để thủng lưới ngay phút thứ 6 sau cú dứt điểm của Hwang Doyun, thủ môn thuộc biên chế PSIM vẫn liên tiếp tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua.

Trước sức ép dồn dập từ đối thủ, Cahya Supriadi có tới 10 pha cản phá, góp phần ngăn không cho U23 Indonesia phải nhận thêm bàn thua nào. Đáng tiếc, màn trình diễn chói sáng của thủ môn 22 tuổi vẫn không đủ để giúp đội bóng xứ vạn đảo tránh khỏi thất bại.

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng.

Với kết quả này, U23 Indonesia chỉ có 4 điểm và xếp nhì bảng J. Thành tích này không đủ giúp họ có vé vớt dành cho 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trong số 11 đội nhì bảng, U23 Indonesia xếp thứ 10, dưới cả U23 Campuchia (5 điểm). Kết quả này rất đáng thất vọng nếu biết U23 Indonesia đã lọt vào bán kết giải U23 châu Á lần trước.

Tại vòng loại giải U23 châu Á, khu vực ASEAN chỉ có 2 đại diện đi tiếp là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ngoài ra, có 3 đội nhì bảng là U23 Indonesia, U23 Campuchia và U23 Philippines nhưng cả 3 đều không đủ điều kiện giành vé vớt