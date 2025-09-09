Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CĐV Indonesia phẫn nộ khi lỡ hẹn với giải U23 châu Á

  • Thứ ba, 9/9/2025 22:16 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Tối 9/9, CĐV Indonesia tức giận khi đội nhà thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc, qua đó không có vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trên mạng xã hội, các cổ động viên Indonesia bức xúc. Tài khoản Zepri Triwahyudi thất vọng khi cho rằng đội U23 Indonesia hiện tại là "phiên bản tệ nhất" lịch sử, đồng thời bất mãn vì kết quả kém cỏi của đội nhà. Những lời chỉ trích không chỉ dừng lại ở màn trình diễn của các cầu thủ, mà còn nhắm vào công tác chuẩn bị và chiến thuật của ban huấn luyện.

Một CĐV khác, Samu Chukwueze, cho rằng tuyển U23 sở hữu một nhóm cầu thủ tiềm năng, cả những cầu thủ nhập cư và tài năng nội địa, nhưng không được triệu tập. Anh cho rằng việc thiếu những tài năng này góp phần khiến đội bóng không thể giành vượt qua vòng loại.

Trong khi đó, tài khoản Aragon Oon viết: "May mắn không vào vòng chung kết. Những cầu thủ yếu thế này liệu có thể đi xa ở các giải đấu lớn?". CĐV Iponk Fold chỉ biết tiếc nuối về đội tuyển U23 Indonesia giành hạng 4 ở U23 châu Á 2024, còn Edi Afwan thì không ngạc nhiên trước kết quả khi khẳng định "đã dự đoán được từ trước".

Hầu hết CĐV Indonesia trải qua cảm giác thất vọng tột độ vì đội nhà không thể vượt qua vòng loại cũng như đặt kỳ vọng quá nhiều vào thế hệ này.

Tối 9/9, U23 Indonesia thua Hàn Quốc 0-1 và lỡ hẹn với tấm vé dự giải châu Á 2026. Thầy trò HLV Gerald Vanenburg trả giá đắt khi để U23 Lào cầm hòa 0-0 ở trận ra quân. Indonesia thắng U23 Macau 5-0, song chỉ có 4 điểm và không nằm trong nhóm đội đứng thứ hai có thành tích tốt.

U23 Indonesia không qua vòng loại giải châu Á

Tối 9/9, U23 Indonesia thua Hàn Quốc 0-1, qua đó lỡ hẹn với tấm vé dự giải châu Á vào đầu năm 2026.

2 giờ trước

Dàn sao nhập tịch giúp Indonesia thắng 6-0

Tuyển Indonesia phô diễn sức mạnh với chiến thắng 6-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận giao hữu hôm 5/9.

06:11 6/9/2025

Indonesia bị Lào cầm hòa ở vòng loại U23 châu Á

Tối 3/9, U23 Lào gây bất ngờ lớn khi cầm hòa U23 Indonesia với tỷ số 0-0 trong trận ra quân bảng J vòng loại U23 châu Á 2026.

21:49 3/9/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

