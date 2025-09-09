CĐV Indonesia phẫn nộ khi lỡ hẹn với giải U23 châu Á

Tối 9/9, CĐV Indonesia tức giận khi đội nhà thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc, qua đó không có vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trên mạng xã hội, các cổ động viên Indonesia bức xúc. Tài khoản Zepri Triwahyudi thất vọng khi cho rằng đội U23 Indonesia hiện tại là "phiên bản tệ nhất" lịch sử, đồng thời bất mãn vì kết quả kém cỏi của đội nhà. Những lời chỉ trích không chỉ dừng lại ở màn trình diễn của các cầu thủ, mà còn nhắm vào công tác chuẩn bị và chiến thuật của ban huấn luyện.

Một CĐV khác, Samu Chukwueze, cho rằng tuyển U23 sở hữu một nhóm cầu thủ tiềm năng, cả những cầu thủ nhập cư và tài năng nội địa, nhưng không được triệu tập. Anh cho rằng việc thiếu những tài năng này góp phần khiến đội bóng không thể giành vượt qua vòng loại.

Trong khi đó, tài khoản Aragon Oon viết: "May mắn không vào vòng chung kết. Những cầu thủ yếu thế này liệu có thể đi xa ở các giải đấu lớn?". CĐV Iponk Fold chỉ biết tiếc nuối về đội tuyển U23 Indonesia giành hạng 4 ở U23 châu Á 2024, còn Edi Afwan thì không ngạc nhiên trước kết quả khi khẳng định "đã dự đoán được từ trước".

Hầu hết CĐV Indonesia trải qua cảm giác thất vọng tột độ vì đội nhà không thể vượt qua vòng loại cũng như đặt kỳ vọng quá nhiều vào thế hệ này.

Tối 9/9, U23 Indonesia thua Hàn Quốc 0-1 và lỡ hẹn với tấm vé dự giải châu Á 2026. Thầy trò HLV Gerald Vanenburg trả giá đắt khi để U23 Lào cầm hòa 0-0 ở trận ra quân. Indonesia thắng U23 Macau 5-0, song chỉ có 4 điểm và không nằm trong nhóm đội đứng thứ hai có thành tích tốt.