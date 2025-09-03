Indonesia bị Lào cầm hòa ở vòng loại U23 châu Á

Tối 3/9, U23 Lào gây bất ngờ lớn khi cầm hòa U23 Indonesia với tỷ số 0-0 trong trận ra quân bảng J vòng loại U23 châu Á 2026.

U23 Indonesia gây thất vọng lớn.

Ngay từ những phút đầu trên sân Gelora Delta, U23 Indonesia kiểm soát thế trận và liên tục tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ vững chắc của U23 Lào khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Phút thứ 6, U23 Indonesia suýt có bàn mở tỷ số sau một tình huống lộn xộn trong vùng cấm, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị của Robi Darwis.

Suốt hiệp một, dù có thời gian kiểm soát bóng vượt trội, U23 Indonesia không thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. Các pha tấn công của U23 Indonesia bị hàng thủ hai lớp của U23 Lào hóa giải. Ngay cả miếng đánh sở trường là các pha ném biên mạnh vào vùng cấm cũng bị các cầu thủ Lào chặn đứng.

Sang hiệp hai, U23 Indonesia vẫn duy trì sức ép lớn, nhưng các pha tấn công của họ thiếu sắc bén. Phút 72, Hokky Caraka có cơ hội đối mặt với thủ môn U23 Lào, nhưng cú sút của cầu thủ này lại không chính xác.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, khiến cơ hội đi tiếp của U23 Indonesia trở nên khó khăn hơn. Với sự góp mặt của U23 Hàn Quốc tại bảng J, nếu không thể giành chiến thắng trước U23 Lào và U23 Macau, khả năng lọt vào vòng tiếp theo của Indonesia là rất thấp.

Theo thể thức của vòng loại U23 châu Á 2026, chỉ đội đứng đầu bảng trực tiếp giành vé đi tiếp, trong khi đội nhì phải cạnh tranh 4 suất trong số 10 đội nhì bảng.