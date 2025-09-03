Trần Thành Trung nói gì sau khi rời U23 Việt Nam?

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung trân trọng quãng thời gian được làm quen với đội tuyển U23 Việt Nam, dù anh không lọt vào danh sách chính thức dự vòng loại châu Á.

Trần Thành Trung trân trọng quãng thời gian thích nghi tại U23 Việt Nam.

Trao đổi với Tri Thức - Znews vào sáng 3/9, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung vẫn giữ thái độ tích cực, vui vẻ. Anh trân trọng khoảng thời gian được làm quen, thích nghi với môi trường tại U23 Việt Nam.

"Tôi cảm thấy rất vui khi được gọi tập trung U23 Việt Nam. Ở đội, tôi được gặp và làm quen nhiều bạn mới. Tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn nữa để tiếp tục được gọi lên đội tuyển", cầu thủ sinh năm 2005 nói.

Trong cuộc họp báo trước vòng loại U23 châu Á 2026 vào chiều 2/9, HLV Kim Sang Sik xác nhận tiền vệ Trần Thành Trung không nằm trong danh sách 23 cầu thủ chính thức của U23 Việt Nam tham dự giải.

Ông Kim đánh giá cao Trần Thành Trung và khẳng định cầu thủ của Ninh Bình FC vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội. "Cậu ấy thể hiện kỹ năng cơ bản tốt, tinh thần thi đấu cao, hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam trong tương lai", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Trong những ngày tập luyện tại U23 Việt Nam, Trần Thành Trung gây ấn tượng với khả năng di chuyển bền bỉ, lối đá không ngại tranh chấp và khả năng luân chuyển bóng ổn, thường xuyên khởi xướng những pha chuyển đổi trạng thái, tấn công sắc nét.

Cầu thủ trưởng thành tại Bulgaria vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với thời tiết và môi trường bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam lần lượt gặp Bangladesh ngày 3/9, Singapore ngày 6/9 và Yemen ngày 9/9.