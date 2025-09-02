HLV Kim Sang-sik loại Trần Thành Trung

HLV Kim Sang-sik xác nhận tiền vệ Trần Thành Trung không nằm trong danh sách 23 cầu thủ của U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đây là quyết định mang tính chất tạm thời và Thành Trung vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội. “Do quy định chỉ được đăng ký 23 cầu thủ nên Trung chưa góp mặt lần này. Tuy nhiên, cậu ấy thể hiện kỹ năng cơ bản tốt, tinh thần thi đấu cao, hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam trong tương lai”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ tại họp báo bảng C chiều 2/9.

Về sự chuẩn bị, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết U23 Việt Nam đang có lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. “Ngoại trừ Văn Khang hơi căng cơ nhưng vẫn có thể thi đấu, các cầu thủ còn lại đều sung sức. Chúng tôi nghiên cứu kỹ đối thủ. Singapore và Bangladesh ít thông tin hơn, trong khi Yemen là đội bóng khó lường nhất. Tuy nhiên, U23 Việt Nam sẽ tập trung vào từng trận, và mục tiêu là chiến thắng ở cả ba trận đấu”.

Ông cũng đánh giá cao tinh thần của các học trò khi giải đấu diễn ra đúng dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam. “Các cầu thủ đều tự hào khi được thi đấu vào thời điểm ý nghĩa này. Đây là nguồn cảm hứng để toàn đội hướng đến những trận đấu với quyết tâm cao nhất. U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, và đó cũng là cú hích tinh thần quan trọng cho giải lần này”.

Trần Thành Trung không nằm trong kế hoạch của U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đang tìm cách phát huy tối đa khả năng của Lê Viktor, cầu thủ được đánh giá cao nhưng chưa ra sân nhiều thời gian qua: “Việc sử dụng Viktor còn phụ thuộc đối thủ và chiến thuật từng trận. Chúng tôi sẽ tìm cách phát huy khả năng của cậu ấy tốt nhất trong thời gian tới”.

Trong khi đó, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore đánh giá U23 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng C và kỳ vọng học hỏi nhiều điều từ giải đấu này. Các đại diện Bangladesh và Yemen cũng đặt quyết tâm cao, hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn tại vòng loại sắp tới.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp Bangladesh ngày 3/9, Singapore ngày 6/9 và Yemen ngày 9/9. Mục tiêu của toàn đội là giành vé tham dự vòng chung kết.