Báo động cho Neymar

Tuyển Brazil thi đấu tốt dù không có mặt Neymar, khiến tương lai của chân sút sinh năm 1992 ở ĐTQG bị đặt dấu hỏi.

Neymar bị gạch tên khỏi tuyển Brazil. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 3-0 trước Chile hôm 5/9 tại vòng loại World Cup 2026, Raphinha thể hiện xuất sắc khi chơi ở vị trí "số 10". Ba nhân tố còn lại trên hàng công "Selecao" bao gồm Estevao, Joao Pedro và Gabriel Martinelli cũng chơi ấn tượng và tạo ra áp lực lớn lên hàng thủ đối phương.

Sau trận, HLV Carlo Ancelotti cho rằng tập thể Brazil hiện tại đề cao tinh thần đồng đội và buộc các cầu thủ phải hoạt động liên tục. Ông cho biết: "Khi một đội bóng phòng ngự tốt, tất cả cầu thủ đều phải tham gia phòng ngự. Bóng đá hiện đại cũng phụ thuộc vào những cầu thủ tấn công. Nếu các cầu thủ ở hàng công không hoạt động chăm chỉ, cả đội sẽ phải chịu hậu quả".

Báo chí Brazil cho rằng những phát biểu của Ancelotti đang hướng đến Neymar, người bị Ancelotti gạch tên khỏi đợt tập trung này vì "lý do kỹ thuật". Phong độ không tốt của Neymar tại Santos được cho là nguyên nhân lớn.

Ngoài ra, hệ thống của HLV Ancelotti đòi hỏi các cầu thủ phải hoạt động với cường độ cao, phòng ngự ngay trên phần sân đối phương. Các CĐV lo ngại Neymar không thể đáp ứng tiêu chuẩn của cựu HLV Real Madrid.

Ancelotti chưa hoàn toàn gạch tên Neymar khỏi đội hình, trong bối cảnh World Cup 2026 còn 9 tháng nữa mới khởi tranh. Tuy nhiên, tiền đạo của Santos buộc phải cải thiện màn trình diễn nếu muốn cạnh tranh suất thi đấu ở ĐTQG.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.