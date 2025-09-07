Bruno Fernandes mở cửa sang Saudi Arabia hè 2026

Bruno Fernandes có thể rời sân Old Trafford sau khi mùa giải 2025/26 khép lại, để cập bến một trong ba đội bóng lớn nhất Saudi Arabia.

Mùa giải 2025/26 có thể là mùa cuối cùng của Bruno Fernandes tại Old Trafford.

TalkSPORT tiết lộ Bruno Fernandes nhiều khả năng rời Manchester United vào mùa hè 2026 để sang Saudi Arabia thi đấu.

Mùa hè vừa qua, thủ quân người Bồ Đào Nha từng cân nhắc nghiêm túc lời mời từ Trung Đông. Đại diện của anh, Miguel Pinho, thậm chí đã có mặt tại Saudi Arabia để đàm phán trong một tuần với ba “ông lớn” Al Hilal, Al Nassr và Al Ittihad, trước thềm FIFA Club World Cup 2025. Tuy nhiên, sau khi trao đổi cùng gia đình, Fernandes quyết định gắn bó với MU thêm một mùa giải.

Dù vậy, tương lai của ngôi sao 30 tuổi tại Old Trafford vẫn bỏ ngỏ. Hợp đồng của Fernandes chỉ còn hạn đến hè 2027, đồng nghĩa nếu không gia hạn, MU sẽ đứng trước nguy cơ mất trắng vào năm cuối. Đây cũng là lý do khiến ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” sẵn sàng lắng nghe đề nghị vào hè 2026, khi giá trị chuyển nhượng của anh vẫn còn cao.

Song song đó, MU cũng có kế hoạch cải tổ tuyến giữa. Bruno rời đi có thể mở đường cho một bom tấn khác: Carlos Baleba của Brighton - cầu thủ đang được định giá hơn 100 triệu bảng.