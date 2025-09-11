Neymar hết thời

Chưa đầy một năm trước thềm World Cup 2026, tên tuổi Neymar một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi.

Theo khảo sát mới nhất của Datafolha, 48% người Brazil ủng hộ việc Carlo Ancelotti đưa Neymar đến Mỹ, Canada và Mexico, trong khi 41% phản đối. Con số tưởng chừng đơn giản ấy lại phản ánh cả một thực tế phức tạp: Brazil giờ đây không còn nhìn Neymar với sự đồng thuận tuyệt đối như thời anh còn là “cậu bé vàng” của bóng đá xứ Samba.

Những con số biết nói

Khảo sát được thực hiện trên 2.004 người tại 136 thành phố cho thấy một xã hội phân đôi rõ rệt. Chỉ cần nhìn vào tỷ lệ 48% ủng hộ so với 41% phản đối đủ thấy Neymar không còn là lựa chọn “mặc định” như trước.

Với sai số 2 điểm phần trăm, cách biệt này thậm chí có thể chỉ còn vỏn vẹn 3%. Nói cách khác, Brazil hiện chia làm hai nửa: một nửa tin Neymar vẫn có thể mang đến phép màu, nửa kia cho rằng thời của anh đã qua.

Đáng chú ý, sự chia rẽ ấy không chỉ đến từ cảm xúc, mà còn từ góc nhìn thế hệ. Người trẻ, vốn trưởng thành cùng những cú đảo chân của Neymar trên sân cỏ, vẫn sẵn sàng trao thêm cơ hội. Ngược lại, lớp khán giả lớn tuổi - những người đã chứng kiến quá nhiều lần anh thất hứa trong màu áo Selecao - lại tỏ ra nghi ngờ.

Neymar từng là niềm hy vọng số một của Brazil suốt hơn một thập kỷ. Ba kỳ World Cup đã qua, anh luôn mang trên vai kỳ vọng kế thừa di sản của Pele, Romario, Ronaldo hay Ronaldinho. Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã: chấn thương, áp lực tâm lý và những khoảnh khắc thiếu ổn định khiến Neymar chưa bao giờ chạm tới chiếc cúp vàng thế giới.

Trở lại Santos đầu năm nay, Neymar được chào đón như người hùng trở về. Hình ảnh hàng nghìn CĐV phủ kín Vila Belmiro gợi lại ký ức 2009, khi anh lần đầu bước ra ánh sáng. Nhưng sau hào quang là thực tế phũ phàng: 12 trận, 3 bàn thắng và thêm một danh sách chấn thương kéo dài. Người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi: liệu anh còn đủ thể lực và phong độ để bước vào giải đấu đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp?

Khảo sát của Datafolha phản ánh rõ sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí trong lòng người Brazil. Một bên là ký ức về một ngôi sao từng khiến cả thế giới ngả mũ vì kỹ thuật và sự ngẫu hứng. Một bên là nỗi thất vọng khi những năm tháng qua, Neymar thường xuyên vắng mặt trong những thời khắc quan trọng nhất.

HLV Carlo Ancelotti chắc chắn không thể làm ngơ trước bức tranh dư luận này. Triệu tập Neymar đồng nghĩa ông sẽ có trong tay một cầu thủ biết cách tạo đột biến, nhưng cũng đồng nghĩa đặt cược vào một cái tên dễ chấn thương và gây tranh cãi. Ngược lại, loại Neymar sẽ mở đường cho thế hệ mới - những Vinícius Jr, Rodrygo, Endrick - khẳng định mình, nhưng cũng đồng nghĩa bỏ lại một di sản dang dở.

Tương lai nào cho Selecao?

Brazil chưa bao giờ thiếu tài năng. Vấn đề nằm ở cách lựa chọn. Neymar, ở tuổi 33, không còn là trung tâm bất khả xâm phạm, mà trở thành một biến số. Nếu khỏe mạnh, anh vẫn có thể mang lại khoảnh khắc quyết định. Nhưng nếu tiếp tục sa lầy trong chấn thương, sự hiện diện của anh có thể khiến Selecao mất đi sự linh hoạt cần thiết.

Điều đáng nói hơn, câu chuyện Neymar phản ánh một sự thật lớn hơn: Brazil đang khát một biểu tượng mới đủ sức đoàn kết lòng tin của cả quốc gia. Từ sau chức vô địch World Cup 2002, “Selecao” chưa tìm lại được cảm giác đứng trên đỉnh cao. Neymar từng được chọn để gánh vác sứ mệnh ấy, nhưng giờ đây, chính anh lại trở thành phép thử cho sự kiên nhẫn của người Brazil.

Cuộc tranh luận quanh Neymar không chỉ xoay quanh một cái tên. Đó còn là câu hỏi về bản sắc bóng đá Brazil: liệu Selecao nên tiếp tục dựa vào hào quang quá khứ hay dũng cảm trao niềm tin cho thế hệ mới?

Datafolha đã cho thấy sự chia rẽ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Ancelotti. Và nếu Neymar có mặt ở World Cup 2026, đó chắc chắn sẽ là cơ hội cuối cùng để anh chứng minh: mình không chỉ là một ngôi sao rực rỡ, mà còn là một huyền thoại xứng đáng.