Sự thật thông tin Neymar hưởng thừa kế 1 tỷ USD

Câu chuyện Neymar được hưởng thừa kế gần 1 tỷ USD từ một doanh nhân ở Brazil thực tế đã được lan truyền từ năm 2023.

Thông tin Neymar được hưởng thừa kế gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Trong tuần qua, thông tin về một doanh nhân 31 tuổi ở Porto Alegre qua đời và để lại tài sản trị giá 1 tỷ USD cho Neymar nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Những bài đăng liên quan đến sự việc này tạo nên sức hút lớn trên các nền tảng truyền thông.

Theo tìm hiểu của Celebrity Net Worth, di chúc này có thật. Nó được đăng ký tại một văn phòng công chứng ở Porto Alegre vào tháng 6/2023, và Neymar được chỉ định là người thừa kế duy nhất.

Tuy nhiên, mặc dù có tài liệu pháp lý, khối tài sản 1 tỷ USD của "tỷ phú" này lại không được kiểm chứng. Thậm chí, vẫn chưa rõ doanh nhân 31 tuổi này đã qua đời hay chưa, hoặc thậm chí người này có thật hay không.

Neymar chưa hề lên tiếng về vụ việc. Ảnh: Reuters.

Colegio Notarial do Brasil (Hiệp hội Công chứng Brazil) xác nhận tính xác thực của di chúc này. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng đã đưa tin về vụ việc. "Tỷ phú" này yêu cầu giữ bí mật danh tính, nhưng được miêu tả là một người độc thân, 31 tuổi, không có con và là một người hâm mộ của Neymar.

Trong các cuộc phỏng vấn với Metropoles, người đàn ông này giải thích quyết định của mình xuất phát từ sự ngưỡng mộ và đồng cảm với Neymar. Trước những vấn đề sức khỏe và không có người thừa kế trực tiếp, ông cảm thấy Neymar là lựa chọn duy nhất đáng tin cậy. Ông còn cố gắng liên lạc với đội ngũ của Neymar để giải thích ý định của mình nhưng không thành công.

Sau hơn 2 năm, câu chuyện này gây sốt trở lại. Trong một chương trình truyền hình ở Brazil hồi đầu tháng này, vụ việc được nhắc lại và tạo nên luồng tranh luận trên mạng xã hội. Từ CNN Brasil đến Veja, các phương tiện truyền thông chính thống đăng tải lại vụ việc và nhận được sự quan tâm lớn.

Sự thật cho thấy doanh nhân này chưa có tài liệu hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh bản thân sở hữu khối tài sản lên đến 1 tỷ USD . Tờ Tribuna de Minas cũng khẳng định "không có bằng chứng chính thức nào cho thấy Neymar sẽ nhận được số tiền đó".